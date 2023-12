¿Qué está pasando con las instituciones públicas? Desde hace meses, el entorno político y social ha entrado en una severa crisis institucional, que se ha acentuado en recientes días con la dimisión del Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la cascada de renuncias de altos mandos que se ha suscitado en el Instituto Nacional Electoral. Esto se suma a la incompleta conformación de varias instancias, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de la totalidad de los tribunales electorales estatales y de diversas Salas Regionales del también Tribunal Electoral de la Federación.

La situación es alarmante, porque las “encargadurías de despacho” que actualmente existen en tantos y tantos órganos de los diversos órdenes de gobierno, no pueden ser lo ordinario, lo normal es que estén los titulares.

Esta situación obedece a varias razones, pero en gran medida se percibe que estamos viviendo una época donde la constante son los desacuerdos, el incumplimiento de los plazos previstos por la norma para la designación y duración de los cargos, la polarización y la inobservancia del principio constitucional de la división de poderes, todo lo cual está generando un ambiente político álgido y de desacreditación, que indudablemente impacta en la consistencia del sistema democrático de nuestro país e incita a la descalificación de la legitimación de las autoridades y de sus decisiones.

El diálogo y los consensos, que son fundamentales en la política, dejaron de ser herramientas comunes, parece que ahora lo cotidiano es presenciar, en vivo y a todo color, afrentas y hasta el abandono de los recintos donde se llevan a cabo las sesiones públicas que, se supone, revisten solemnidad y formalidad y que forman parte del desgastado discurso del “Gobierno Abierto”. Lo delicado y preocupante es que esto lo protagonizan autoridades de los más altos niveles.

Por naturaleza, es sano que los órganos colegiados sean heterogéneos, donde es lógico que exista diferencia de opiniones, ya que ello abona a la pluralidad y a una visión más integradora en la toma de decisiones, pero, actualmente, lo que advertimos es una falta de explicación o justificación de las decisiones y nulo respeto de los plazos normativos para la duración de los cargos, lo cual genera una percepción en la ciudadanía, de que más allá de tratarse de discusiones para el consenso y arribo a soluciones, se trata de afrentas que atienden a intereses y fines diversos a los institucionales, ajenos a la naturaleza de los cargos y a las funciones que le son propios.

Como si no bastara el tener que enfrentarse a recortes presupuestales o a la intromisión de otros poderes, cada vez son más las instituciones que tienen enfrentamientos internos, lo cual compromete su operatividad y eficacia.

Este entorno tiene a la ciudadanía en medio de una vorágine de versiones y situaciones irregulares, que dan pie a la especulación y a la desinformación, lo cual es preocupante porque genera falta de confianza en las autoridades.

Considero que, como ciudadanía, como mínimo, tenemos el derecho a que las autoridades actúen a la altura de los cargos que ostentan y que sea con el máximo respeto a las normas. Para cuestionar el manejo de los recursos humanos y económicos, o la toma de decisiones contrarias a derecho, existen instancias fiscalizadoras que pueden investigar y sancionar acciones indebidas. Pero no es nada óptima tanta inestabilidad en los cargos públicos estratégicos, tantas encargadurías de despacho o que se considere suficiente, el simple argumento de la pérdida de la confianza, para justificar movimientos institucionales a destiempo, lo cual, reitero, solo generan inestabilidad y pérdida de la credibilidad en las instituciones.