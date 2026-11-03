CDMX. -Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubin, Benny Ibarra y Sasha Sökol criticaron fuertemente la serie Timbiriche, que recrea la historia del grupo pop.

«La serie Timbiriche no fue de Timbiriche», dijeron en un comunicado firmado en conjunto.

Lamentaron que en la producción de ViX cobrara mucha relevancia el caso de abuso infantil del productor Luis de Llano (interpretado por Osvaldo Benavides) a Sökol (Macarena García).

«Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos, dejando de lado la magia que hizo de Timbiriche un grupo entrañable, para concentrarse en un episodio profundamente doloroso y tratarlo de forma irresponsable.

«No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan», dijeron los cantantes

Cuando se anunció la serie, los ex integrantes del grupo señalaron que no tuvieron participación alguna en ella ni fueron consultados, y que no autorizaron tampoco el uso de su imagen.

De Llano, uno de los artífices del conjunto, también se desmarcó de la producción y afirmó que jamás se le solicitó permiso para la recreación de su figura.

El productor fue arrestado a inicios de septiembre por desacato, luego de haber incumplido con grabar una disculpa pública y publicar el veredicto del juez en su contra, quien determinó que incurrió en daño moral contra Sökol.

«Recordemos que México es uno de los países con más casos de abuso infantil en el mundo. Un programa de televisión que pretende convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a prevenirlos y revictimiza a quien lo vivió.

«Celebramos que buena parte de la conversación pública haya demostrado más sensibilidad y altura moral», dijeron en su texto los ex Timbiriche.