La falta de lluvias regulares en la entidad, ha propiciado que decenas de productores afiliados a la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes, estén próximos a sostener una reunión con autoridades federales y estatales, con la intención de que los apoyos emergentes para el campo sean desplegados.

El presidente de la Asociación Ganadera Local de Asientos, Arturo González Mota, reconoció que el campo y sus productores ya se encuentran en una etapa crítica, luego de que las precipitaciones pluviales no han sido constantes en el presente año, lo que además en consecuencia ha generado que las cuencas y bordos se encuentren a su límite.

El líder de los ganaderos, proyectó que en caso de que las condiciones para el campo no mejoren a más tardar en las siguientes dos semanas, estarían movilizándose con la intención de que sean escuchados por las autoridades enfocadas al campo tanto federal y estatal.

De la misma manera, González Mota, dijo que ante tal escenario, algunos productores estarían tomando algunas acciones emergentes que implicarían desde tener que vender sus animales o incluso sacrificarlos con la intención de subsistir.

Finalmente, González Mota, señaló que otra de las afectaciones que han enfrentado y que complica más la situación para los ganaderos, es el constante encarecimiento en semillas y granos, lo que para muchos productores pudiera resultar el tiro de gracia.

“Ya muchos compañeros han tenido que utilizar sus remolques para llevar agua, los pozos también se encuentran en bajo rendimiento y es urgente que las autoridades ya no tarden en activar los apoyos emergentes, es una situación bastante complicada para varios ganaderos”, lamentó.

