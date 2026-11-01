El obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, llamó a quienes ejercen responsabilidades públicas a conducirse con honestidad, rectitud y transparencia, al señalar que la santidad también debe manifestarse en el servicio a la sociedad y no es exclusiva de sacerdotes o personas dedicadas a la vida religiosa.

Durante la celebración de la Solemnidad de Todos los Santos, realizada este 1 de noviembre en la Catedral Basílica de Aguascalientes, en el marco del XXXI Domingo del Tiempo Ordinario, el prelado sostuvo que esta vocación corresponde a todos los sectores de la sociedad, incluidos gobernantes, empresarios y familias.

En su homilía, Espinoza Jiménez exhortó a no normalizar la corrupción, las injusticias, la mentira ni la violencia, sino a rechazarlas mediante una conducta congruente en los distintos ámbitos de la vida.

En particular, señaló que quienes tienen responsabilidades públicas deben asumir la santidad como un compromiso que se refleje en sus decisiones y en la manera de ejercer sus funciones. El mensaje se enmarcó en el mes pastoral dedicado a la vocación universal a la santidad.

El obispo también pidió a los fieles demostrar amor, ofrecer perdón y fortalecer los vínculos con sus seres queridos mientras están vivos, en lugar de esperar al Día de Muertos para llevar flores a los panteones.

Recordó que la muerte impide volver a compartir momentos y abrazos con los seres queridos, por lo que llamó a expresar el afecto en vida.