La sangre tras la máscara

Mario Abner Colina Agencia Reforma

CDMX.- Mortal, el nuevo cómic del ilustrador Portaveritas, mostrará la lucha libre más allá del espectáculo, con sus rivalidades, sacrificios y dificultades personales. El primer número saldrá a la venta en Estados Unidos durante octubre y combinará acción, sangre, drama, superación y elementos sobrenaturales. La historia seguirá a un luchador habilidoso, pero lleno de errores, que deberá decidir entre buscar la fama o respetar el legado del deporte. Jesús Antonio Hernández, nombre real del artista, ilustra y coescribe la obra con Iván Plaza. Falk Hansel realiza el color digital y Carlos Mangual, la rotulación. El proyecto tendrá dos versiones: la estadounidense incorporará fantasía y ciencia ficción, mientras la mexicana abordará las penurias de los luchadores para conseguir espacio en las carteleras. Portaveritas, quien ha diseñado carteles, personajes y máscaras, planea incluir apariciones de figuras reales del ring con quienes ha establecido amistad. Su objetivo es reflejar el lado humano del pancracio.