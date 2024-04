La candidata al Senado de la República por Morena, Nora Ruvalcaba Gámez, destacó su compromiso de trabajar para que la salud deje de ser una mercancía en Aguascalientes.

La maestra afirmó que la salud debe ser un derecho garantizado por la federación y el estado, asegurando el acceso a una cobertura universal para todos.

Enfatizó la necesidad de implementar medidas de austeridad en todos los niveles de gobierno para abordar las diversas necesidades de la población, incluyendo aquellas relacionadas con la discapacidad.

En este sentido, propuso la implementación del IMSS-Bienestar en Aguascalientes como una medida para garantizar un acceso equitativo a los servicios de salud.

Criticó la gestión previa de las autoridades estatales en materia de salud, argumentando que no cumplieron con su deber de asegurar el acceso a medicamentos y servicios médicos para la población.

«El gobierno estatal, tanto el anterior como el actual, le dijeron a la presidencia de la república: ‘Yo me encargo’. Y lo único de lo que se encargaron fue de decirle a la gente: ‘Usted no tiene medicamentos, no tiene salud y no le alcanza para la cirugía porque el presidente eliminó el Seguro Popular'», lamentó.

En conclusión, la candidata se comprometió a luchar por una salud accesible y de calidad para todos los habitantes de la entidad.