Personas físicas enfrentan diversas dificultades para presentar su Declaración Anual ante el SAT debido a fallas técnicas del mismo sistema o bien enfrentan la escasez de citas, reconoció la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, Miriam Fabiola Gutiérrez Muñoz.

La especialista comentó que entre las situaciones que los contribuyentes están teniendo para presentar su declaración, tiene que ver con problemas en el formato, toda vez que hay algunas cuestiones que no está acumulando correctamente, no reconoce ciertas retenciones o deducciones y este año el Sistema está un poco más cerrado a poderle hacer cambios manuales, luego de que casi todo está automatizado, lo que provoca que la declaración no se pueda presentar.

La otra situación que están enfrentando las personas morales es la escasez de las citas ante el SAT para obtener la firma electrónica, que si bien no es el problema en la dimensión que se tuvo el año pasado, ahorita sí se agudiza porque son muchos los contribuyentes que quieren obtenerla y poder obtener el saldo a favor en devoluciones.

Explicó que en ese caso, si la persona física tiene un saldo a favor inferior a 10 mil pesos, no necesita más que la Contraseña para enviar la Declaración y se puede obtener a través del Módulo ubicado a la entrada de las Oficinas del SAT. Mientras que si un contribuyente tiene un saldo a favor en devolución entre 10 mil y 150 mil pesos y tiene una CLABE Interbancaria reconocida por el SAT, ésta aparece automáticamente y por lo tanto no se requiere de Firma Electrónica, sino que basta con enviarla con Contraseña. “Sólo quien cambió su cuenta bancaria o es la primera vez que solicita su saldo a favor, sí va a tener esa problemática. Va a requerir firma electrónica y la persona física deberá estar al pendiente para ver cuándo están habilitando citas”.

Otra problemática detectada esta semana tiene que ver con el rechazo a las devoluciones por cuestiones infundadas y por temas que no debieran ser un motivo de rebote. “Entonces el que envíe su declaración solicitando su devolución de saldo a favor y no lo reciba oportunamente, hay que estar viendo si hay algún rechazo y a ver si hay alguna necesidad de acercarse a Prodecon, por algún caso de aclaración o alguna cuestión que se tenga que hacer para poderlo obtener”.