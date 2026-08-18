La Universidad Intercultural para la Igualdad desarrolla 11 proyectos de investigación sobre problemáticas sociales, laborales, urbanas y de movilidad detectadas en el fraccionamiento La Ribera y comunidades cercanas, informó su rectora, Wina Rosas Escutia.

En rueda de prensa, anunció una alianza con el Colegio de Economistas para fortalecer estos trabajos mediante intercambio de conocimientos y acompañamiento especializado. Explicó que el modelo Terra UNITI recupera conocimientos culturales y sociales de las comunidades para plantear alternativas ante sus necesidades. La Ribera, en San Francisco de los Romo, concentra parte de los estudios por su crecimiento poblacional, cercanía con parques industriales y problemas de movilidad. Mientras el crecimiento demográfico nacional ronda 0.7%, en esta zona supera 3%, generando nuevas demandas de infraestructura y servicios.

Rosas Escutia señaló que llegar a la Clínica 3 del IMSS puede tomar siete minutos en automóvil, pero de 60 a 90 minutos en transporte público. Los estudiantes estiman, además, que cerca de 20% de las viviendas están deshabitadas, mientras otras presentan hacinamiento. Patricia Gutiérrez, coordinadora de Economía Social Solidaria, detalló que entre las investigaciones están “Dimensiones de la precarización laboral”, sobre las dificultades de los jóvenes para acceder a empleos dignos; “Camino Seguro”, sobre los obstáculos de niñas y niños para acudir a la escuela, y “Ciudad fragmentada”, que analiza las dificultades de transporte.

También se investigan salud sexual, crisis de cuidados, movilidad de adultos mayores, redes de apoyo para mujeres indígenas, salud mental universitaria, soberanía alimentaria y recuperación de espacios públicos. Las autoridades aclararon que los proyectos no necesariamente derivarán en propuestas gubernamentales, pues también buscan impulsar la organización comunitaria.