Cada año, decido redactar unas breves líneas al dar inicio el denominado “Maratón Guadalupe- Reyes”, fechas que se caracterizan por la congregación con amigos y colegas laborales para festejar las famosas posadas. En virtud de lo anterior, pretendo hablar brevemente sobre la responsabilidad al volante y el consumo del alcohol que sabemos representa una de las principales causas de muerte y lesiones graves en nuestro país.

Las fiestas decembrinas se relacionan con la idea de pasar buenos momentos y convivir con toda la familia, disfrutar a los amigos; sin embargo, frente a los aumentos de accidentes, resulta más importante que nunca abordar el tema y recordar que se trata de cuidar nuestra integridad, a nuestros familiares y cuidarnos a nosotros mismos.

Por costumbre social, caemos en la creencia que todo se trata de algarabía y diversión, pero no debemos dejar pasar que es en estas fechas dónde realmente tenemos la oportunidad de convivir con toda la familia, disfrutar a los amigos; así como recordar el pasado, hacer un análisis objetivo sobre lo logrado, olvidar los fracasos, vivir el momento y reflexionar profundamente para trazarnos todos los nuevos propósitos que nos motivan.

Durante los meses de diciembre y enero, el incremento de los accidentes automovilísticos por consumo de alcohol representa la segunda principal causa de muerte en el país. Si bien es cierto que debemos y tenemos que divertirnos, esto debe implicar simultáneamente una gran responsabilidad que no nos aleje de la triste realidad, ya que al estar frente al volante o inclusive siendo pasajero, en un abrir y cerrar de ojos se puede cambiar fatalmente el destino de nuestras vidas.

Pareciera una frase trillada; sin embargo, resulta importante generar una empatía por aquella frase que refiere: “Si tomas, no manejes”. Afortunadamente existen en la actualidad un cúmulo de alternativas para transportarse a todas estas fiestas, posadas y/o reuniones; dentro de las cuales se incluyen el recientemente modernizado servicio público y algunas otras plataformas tecnológicas, las cuales exhorto se consideren.

La finalidad de estas líneas es únicamente hacer un brevísimo acto de conciencia y exhortar a la responsabilidad compartida para conductores y no conductores, de manera que velemos siempre por salvaguardar el regreso de todos en nuestras reuniones. A sabiendas de que quedan pocos días para el festejo de la Navidad, me permito desearles a todos mis queridos lectores un excelente fin de semana y una muy feliz navidad en compañía de todos sus seres queridos.

David Reynoso Rivera Río.

Correo: davidreynoso40@hotmail.com

Twitter: @davidrrr