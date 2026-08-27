La relación terminó ante la autoridad

Un joven de 25 años fue detenido por policías del Mando Coordinado en el municipio de Jesús María, luego de ser señalado por su pareja sentimental como presunto responsable de haberla agredido físicamente.

La intervención policial ocurrió en un domicilio de la colonia Lomas, después de que los uniformados recibieran, vía frecuencia de radio, un reporte relacionado con un caso de violencia familiar.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con una mujer de 26 años, quien manifestó haber sido víctima de agresiones físicas presuntamente cometidas por su pareja.

La afectada señaló directamente a Gerardo “N”, de 25 años, como el supuesto responsable de la agresión, por lo que los policías procedieron a detenerlo.

El individuo fue trasladado y puesto a disposición del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.