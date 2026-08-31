Staff Agencia Reforma

Ingrid Alexandra, de 22 años, se convirtió en princesa heredera de Noruega tras la muerte de su abuelo, Harald V, y el ascenso de su padre, Haakon VIII. Si llega al trono, será la primera mujer en reinar en el país desde Margarita I, fallecida en 1412.

Su posición responde a la reforma constitucional de 1990, que estableció la primogenitura absoluta para quienes nacieran a partir de ese año. La disposición permite que el hijo mayor herede la Corona sin distinción de sexo.

La princesa acompañó al nuevo monarca en la reunión de gabinete celebrada después del fallecimiento de Harald V. La especialista Tove Taalesen destacó ante el medio noruego VG su serenidad y preparación para asumir mayores responsabilidades. Entre sus nuevas funciones figura la posibilidad de ejercer como regente.

Además de sus actividades oficiales, Ingrid Alexandra mantiene una estrecha relación con el deporte. A los 16 años ganó el campeonato nacional juvenil de surf y también practica esquí y kickboxing. Su afición por las experiencias extremas la llevó a realizar un salto en paracaídas.

También representó a Noruega durante el Mundial de Futbol, donde celebró junto a su hermano Sverre Magnus el triunfo ante Brasil.

Su formación incluye 15 meses de servicio militar, durante los cuales recibió entrenamiento de supervivencia y manejo de armas, además de especializarse como artillera de un vehículo blindado.

Tras concluir esa etapa en 2025, ingresó a la Universidad de Sídney, en Australia, para estudiar Ciencias Sociales, con especialización en Relaciones Internacionales y Economía Política.