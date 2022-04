Se brindaron 1,800 permisos a comerciantes para que pudieran operar dentro de la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2022, informó Israel Díaz García, director de Mercados y Estacionamientos del Municipio capital.

“Hicimos puros refrendos, oscilan entre los del Patronato y Mercados sobre los 1,800 permisos en diferentes giros, predomina lo que es alimentos en un 70%”, dijo Israel.

Para evitar que los giros alimenticios vendan productos en mal estado a los feriantes, la Dirección de Mercados se ha coordinado con la Guarda Sanitaria Municipal, capacitada por la Dirección de Regulación Sanitaria para que estén atentos con los lugares que expenden alimentos.

“Ellos tienen a personas expertas que le dicen al comerciante que vende alimentos en qué temperatura están los productos cuando son en frío o cuando son en caliente, cada una debe tener una temperatura que ellos les recomiendan como deben de estar”, explicó el director de Mercados.

También se vigilará que los comerciantes hagan uso correcto del cubrebocas, cofias y mantengan sus uñas cortas.

En caso de alguna persona se instale como vendedor y no cuente con permiso habrá sanciones, “lo primero es un apercibimiento, si no se retiran podrán ser multados con un pequeño aseguramiento, ese aseguramiento se le regresa en cuanto pague la multa, tiene 45 días para que reclame su aseguramiento”, explicó el funcionario. Las multas van de 1 a 40 UMAS, lo que equivale a los 96.22 pesos, hasta los 3 mil 848. 8 pesos.

Por último, el funcionario hizo énfasis en que la Dirección que encabeza no descuidará la ciudad, y se seguirá operando con normalidad en mercados y tianguis de toda la capital.

¡Participa con tu opinión!