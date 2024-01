La Noticia:

A través de un discurso televisivo con motivo de Año Nuevo, la monarca de 83 años señaló que su abdicación ocurrirá el 14 de enero, cuando cumple 52 años desde que se convirtió en reina… (bbc.com).

Comentario:

Parece que la reina es muy apreciada en su país y que en sus 52 años de reinado se mantuvo alejada de los reflectores de escándalos típicos de otras monarquías. Ella no se metió en la política y ni siquiera votaba en las elecciones para no dar la idea de parcialidad. Quizás lo único criticable de su personalidad es que era (y al parecer es) fumadora, si bien no lo hacía en público. ¿Quién es el próximo rey de Dinamarca?

La reinaMargarita II, quien acostumbra a vestir con colores brillantes, lo cual es un reflejo de su personalidad, cubrió el papel de monarca en forma impecable. La reina de Dinamarca patrocina y realiza tareas de honor en diversas instituciones relacionadas con cuestiones sociales, política exterior, investigación científica, salud (¿quién dijo que nuestro sistema mexicano de salud sería como el de Dinamarca?), ayuda humanitaria, medio ambiente, arte, cultura, moda y deportes. Además, la reina representa a Dinamarca en todo el mundo ante jefes de Estado, realezas, instituciones, empresas y poblaciones. ¿Podrá su heredero con el papel?

La reina tuvo dos hijos: Federico y Joaquín. El mayor, Federico, quien sin duda adoptará el nombre de Federico X, ascenderá al trono el 14 de enero en una ceremonia sencilla, a diferencia de su contraparte Carlos III del Reino Unido quien realizó una gran celebración el día de su coronación. En Dinamarca será poco más que un anuncio. En parte gracias a la reina Margarita II quien redujo las finanzas de la realeza en Dinamarca para no pesar en las arcas públicas.

El heredero Federico es conocido por su pasión a favor del medio ambiente y se espera que ese entusiasmo lo lleve a nivel de estado. Se agradecería. Federico es casado con cuatro hijos. La futura reina consorte no es danesa, sino australiana. Cuando las olimpiadas de Australia, Federico viajó a ellas y conoció en un bar, a donde había ido con otros miembros de la realeza, a la que se convertiría en la princesa María. Eventualmente ella se fue a vivir a Dinamarca y pronto se casaron. Quién sabe si las historias de amor de Disney de príncipes que conocieron a su amada usarán un bar como entorno, pero esto fue en la vida real.

Que la reina Margarita II de Dinamarca haya abdicado, habla bien de ella. A los 83 años no se tiene ya la fortaleza de la juventud para representar a su país. Y al dejar a su hijo ascender al trono a sus cincuentas, está permitiendo que nuevas generaciones hagan su papel. (¿Dónde hay ocurrencias de algún jefe de estado arriba de los ochenta?)No hay críticas para los adultos mayores, pero es claro que deberían estar limitados incluso a manejar un auto, menos un país. Si vamos a imitar a Dinamarca, podríamos comenzar por la abdicación del líder. Aunque sin heredar al hijo. ¿Cómo ve?

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

