El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) atiende, en promedio, 100 fugas de agua potable diariamente en distintos puntos de la ciudad. Estos trabajos implican abrir la vialidad, localizar y reparar la falla, sustituir la tubería dañada y, posteriormente, reponer el pavimento, explicó el director general del organismo, Jesús Vallín Contreras.

El funcionario señaló que la atención cotidiana de estas fugas es una de las principales razones por las que se mantienen trabajos constantes en la vía pública, debido al volumen de reportes relacionados con la infraestructura hidráulica. A estas labores se suma la rehabilitación de la red sanitaria, con alrededor de 12 obras por semana.

Vallín Contreras detalló que, actualmente, de cada 100 litros de agua que se extraen del acuífero que abastece a la totalidad de la ciudad, únicamente 52 llegan de manera efectiva a los usuarios, mientras que los 48 restantes se pierden durante el trayecto.

Ante esta situación, MIAA desarrolla un proyecto de sectorización con una proyección de 10 años, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia en la distribución sin incrementar la disponibilidad del recurso.