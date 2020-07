A 2 meses de haberse reactivado la actividad industrial en Aguascalientes, el transporte de personal apenas trabaja al 50% de su capacidad, pues se estima que apenas 700 camiones estén en circulación tanto para llevar a trabajadores a sus centros de trabajo como para regresarlos a su hogar, dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de Pasaje y Turismo, Óscar Román Garay.

De esta forma es que se puede dimensionar el nivel de desocupación que tienen algunas fábricas, posibles paros técnicos o bien que turnen a su personal por días y horarios para mantener ocupada a la gente pero en sí, la reactivación no ha sido plena.

“Este 2020 es un año complicado para el giro del transporte de personal, pues aunque a principios del año se logró un crecimiento del 10%, la baja se tuvo de manera abrupta con la llegada del COVID-19 que llevó a la paralización de la actividad productiva y con ello se incluyó al transporte de personal”.

Refirió que cada empresa de este ramo tiene una situación particular, considerando que algunas trabajan con contratos de empresas satelitales o bien con las matrices, pero lo cierto es que en general el servicio no se ha requerido al 100%, todavía hay limitantes como para llegar a una demanda como la que ya se traía en automático.

