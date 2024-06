La conductora de una camioneta abrió la puerta sin precaución, provocando que un motociclista se estampara contra la misma y resultara lesionado.

El accidente ocurrió el pasado lunes a las 20:00 horas en la avenida Prolongación Constitución, a la altura del fraccionamiento Los Naranjos.

Policías viales de Aguascalientes acudieron al lugar tras recibir un reporte que informaba sobre un motociclista que se había impactado contra una camioneta estacionada.

Al llegar, los oficiales encontraron al señor César, de 48 años, quien presentaba golpes en varias partes del cuerpo.

Momentos después, llegó la ambulancia UE-54 de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Tras ser evaluado por los paramédicos, se determinó que las lesiones de César no eran graves y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Se estableció que minutos antes, una mujer identificada como Laura, de 41 años, circulaba por la avenida Prolongación Constitución en dirección sur a norte, en una camioneta Dodge, modelo 2010, color blanco y con placas de circulación de Aguascalientes.

Al llegar a la altura del fraccionamiento Los Naranjos, Laura detuvo la marcha y al descender de la camioneta, abrió la puerta sin precaución. En ese momento, pasaba por el lugar César, quien tripulaba una motocicleta Itálika, modelo 2020, color negro y con placa de circulación de Aguascalientes. Ante lo repentino de los hechos, no pudo esquivar la puerta y se impactó aparatosamente contra la misma, cayendo al suelo y resultando lesionado.