José Rubén Guzmán Gutiérrez

América Latina posee una extraordinaria riqueza paleontológica, representada por los fósiles que afloran en su territorio y que constituyen un testimonio irremplazable de la historia de la vida. Sin embargo, su protección continúa enfrentando importantes obstáculos, entre ellos, la falta de marcos jurídicos adecuados y el desconocimiento de la naturaleza y los alcances de la paleontología, ciencia encargada de estudiar la vida del pasado a través de sus restos y evidencias.

Con frecuencia, los fósiles se confunden con objetos arqueológicos o antropológicos, quizá por la similitud entre algunas técnicas de excavación. No obstante, su origen y naturaleza son distintos: mientras la arqueología estudia las sociedades humanas del pasado a través de sus vestigios materiales, la paleontología investiga la evolución de la vida y los ambientes antiguos, mucho antes de la aparición de nuestra especie.

Los fósiles forman parte del patrimonio geológico y natural. Son recursos no renovables, generalmente preservados en rocas sedimentarias, que pueden quedar expuestos tanto por procesos naturales de erosión como por actividades humanas, entre ellas, la construcción de carreteras, edificios y otras obras de infraestructura.

Su recuperación exige conocimientos especializados, pues no basta con extraer un fósil del sedimento: es indispensable documentar su posición, contexto geológico y asociación con otros restos, información fundamental para reconstruir los ecosistemas del pasado. Además, una vez expuestos, los fósiles pueden deteriorarse rápidamente por la acción del agua, el viento y los cambios de temperatura, hasta desaparecer sin posibilidad de recuperación.

Por ello, proteger el patrimonio paleontológico no significa únicamente conservar los ejemplares depositados en museos y colecciones científicas, sino también salvaguardar los yacimientos donde se encuentran. Sin una legislación adecuada y acciones preventivas, el crecimiento urbano y las obras de infraestructura pueden destruir, en cuestión de horas, información científica acumulada durante millones de años.

El caso de México

En México, numerosos yacimientos paleontológicos han sufrido un deterioro considerable debido al crecimiento de las ciudades, la transformación del territorio y el desconocimiento de su importancia científica. Esta situación ha contribuido a que su conservación quede relegada frente a otras prioridades gubernamentales, con la consecuente pérdida de fósiles y de información indispensable para comprender la evolución de la biodiversidad y los cambios ambientales, incluido el cambio climático.

Desde el punto de vista jurídico, el patrimonio paleontológico mexicano se encuentra equiparado al arqueológico. El artículo 28 Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que las disposiciones aplicables a los monumentos y zonas arqueológicos también se aplican a los restos fósiles de organismos del pasado cuya investigación, conservación o recuperación revista interés paleontológico.

Esta disposición permite brindar protección legal a los fósiles, pero también evidencia una problemática de fondo: se trata de bienes de naturaleza distinta, cuyo estudio, conservación y manejo requieren criterios científicos y técnicos específicos.

La situación resulta aún más compleja si consideramos que ciertos materiales de origen fósil, como el petróleo, la fosforita y las rocas calizas, se consideran recursos minerales sujetos a disposiciones relacionadas con su aprovechamiento, mientras que los fósiles de interés científico se encuentran bajo un régimen de protección vinculado al patrimonio arqueológico.

Los riesgos que enfrenta este patrimonio son diversos. La accesibilidad de los yacimientos facilita su investigación, pero también los expone a la construcción de caminos, fraccionamientos, tiraderos de basura y escombros, así como al saqueo y comercio ilegal de ejemplares.

En Aguascalientes, los arroyos El Cedazo y San Francisco, ubicados al oriente y sur de la ciudad, respectivamente, ilustran esta problemática. La transformación de estos espacios naturales amenaza los afloramientos fosilíferos y, con ellos, la posibilidad de conocer la fauna que habitó nuestra región hace miles o millones de años.

A ello se suma la extracción de fósiles por aficionados, excursionistas y coleccionistas, que, aunque en ocasiones responde a un interés genuino, puede ocasionar daños irreversibles cuando se realiza sin documentación ni asesoría especializada. La pérdida no consiste únicamente en el ejemplar extraído, sino también en la información de su contexto geológico, muchas veces imposible de reconstruir.

Hacia una nueva política de conservación

La protección efectiva del patrimonio paleontológico requiere medidas preventivas y una mayor coordinación entre autoridades, especialistas e instituciones académicas.

Una acción fundamental sería incorporar la evaluación del impacto paleontológico en los estudios y manifestaciones de impacto ambiental de obras como carreteras, presas, aeropuertos y desarrollos habitacionales. Esto permitiría identificar previamente los yacimientos afectados y, cuando resulte necesario, realizar excavaciones de salvamento bajo la dirección de especialistas, recuperando los materiales y la información que de otro modo se perderían.

Asimismo, la creación de áreas naturales protegidas que incluyan yacimientos paleontológicos de especial relevancia podría contribuir a reducir el saqueo, conservar los sitios y fomentar proyectos de turismo científico y educativo sustentable, con beneficios para las comunidades locales y una mayor participación social en la protección de su patrimonio.

Sin embargo, estas acciones requieren superar las limitaciones del marco institucional vigente. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene entre sus atribuciones la investigación, conservación y difusión del patrimonio paleontológico nacional. Su experiencia en este campo se ha concentrado particularmente en los restos del Pleistoceno tardío y el Holoceno, algunos de ellos vinculados con las primeras poblaciones humanas de México.

No obstante, el registro fósil mexicano comprende cientos de millones de años de historia biológica, desde organismos microscópicos hasta dinosaurios y mamíferos extintos, cuya investigación demanda especialistas, infraestructura y estrategias de conservación acordes con su diversidad y complejidad.

Por ello, resulta pertinente impulsar la creación de un organismo especializado en patrimonio paleontológico, con atribuciones normativas y de custodia, personal científico capacitado y mecanismos de coordinación con las instituciones responsables del patrimonio natural y cultural.

La riqueza fósil de México constituye un archivo irrepetible de la historia de nuestro planeta. Su destrucción representa una pérdida que ninguna inversión económica ni desarrollo urbano podrán compensar. Protegerla no significa frenar el progreso, sino garantizar que este se construya con responsabilidad, conocimiento científico y respeto por el legado natural que pertenece a las generaciones presentes y futuras.