La aprobación de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales representa un avance en la defensa de sus derechos, al reconocerlos como seres sintientes y sujetos de cuidado, en lugar de considerarlos objetos o propiedades, señaló Áurea Escobedo López, presidenta de Fortaleza Animal y representante de la Confederación por los Derechos de los Animales de México.

Expresó su satisfacción por la aprobación de la ley, luego de las gestiones realizadas por organizaciones animalistas para incorporar garantías de protección. Destacó que ahora será necesario armonizar las leyes estatales y los reglamentos municipales con las nuevas disposiciones federales.

Mencionó la incorporación de los cinco dominios del bienestar animal: nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental, así como la obligación de establecer campañas permanentes de vacunación, desparasitación, esterilización y adopción.

En el ámbito estatal, consideró prioritario ampliar las jornadas de esterilización ante la sobrepoblación de perros y gatos en las calles. También destacó la creación de un registro nacional gratuito y obligatorio de animales, que podría complementarse con la colocación de microchips para identificar a sus responsables en casos de abandono o extravío.

Asimismo, señaló que la ley prohíbe las peleas de perros, práctica que, aseguró, todavía ocurre en algunas zonas periféricas de la capital. También contempla medidas para reducir el dolor, el estrés y el sufrimiento de los animales utilizados en espectáculos.

Sobre la eutanasia, explicó que deberá realizarse bajo criterios veterinarios y mediante procedimientos que eviten el dolor. Finalmente, consideró indispensable que las autoridades federales, estatales y municipales apliquen la legislación en el ámbito de sus respectivas atribuciones y establezcan sanciones firmes contra el maltrato animal, sin distinción de especies.