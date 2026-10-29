Cuando hablamos de nuevos parques industriales, no hablamos solamente de fábricas o grandes inversiones, sino de algo mucho más cotidiano.

De jóvenes que terminan su carrera y encuentran un buen empleo; de trabajadores que quieren mejorar su ingreso y de empresas locales que quieren ser proveedoras, conseguir nuevos clientes y seguir creciendo.

Y precisamente ese tipo de oportunidades dan sentido al anuncio que se hizo recientemente desde Palacio Nacional y que beneficiará a nuestro estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que se construirán 20 nuevos parques industriales en el país, con una inversión de 763 millones de dólares y la creación de más de 32 mil empleos. Aguascalientes forma parte de este esfuerzo, junto con Guanajuato y Querétaro. En esta región se proyectan 54 empresas y alrededor de mil 500 nuevos puestos de trabajo.

El impacto de este anuncio va mucho más allá de la creación de empleos. Un nuevo parque industrial demandará servicios, talento humano, proveeduría y comercios a su alrededor. Esa derrama puede extenderse a distintos sectores de la economía local.

Pero esa es solamente una parte de la ecuación.

Para que el crecimiento económico se traduzca en prosperidad compartida, también tiene que existir un piso de bienestar que acompañe a quienes, por su edad, sus estudios o sus circunstancias, necesitan un respaldo para seguir adelante.

Y en Aguascalientes ese respaldo ya alcanza a más de 331 mil personas, prácticamente uno de cada cuatro habitantes del estado, a través de los programas sociales del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre ellos están las pensiones para personas adultas mayores y mujeres; los programas dirigidos a jóvenes y productores del campo, además de las becas que permiten a miles de estudiantes continuar con su educación.

Vista así, no hay que elegir entre inversión y programas sociales.

Un empleo bien pagado transforma el ingreso de una familia. Una beca ayuda a que un estudiante permanezca en la escuela hasta alcanzar ese empleo. Una pensión brinda tranquilidad a quien trabajó durante décadas, mientras que las nuevas inversiones abren oportunidades para las futuras generaciones.

Además, los programas sociales tienen un efecto económico que pocas veces se menciona. Una pensión se convierte en compras en el mercado, medicamentos en la farmacia o consumo en los comercios de la colonia; una beca ayuda a pagar transporte, útiles o alimentos. Ese dinero no se queda detenido: vuelve a circular en Aguascalientes.

Y cuando circula, beneficia al comerciante, al proveedor, al pequeño negocio y a muchas familias que viven de esa economía cotidiana.

De eso hablamos cuando hablamos de prosperidad compartida: de que una inversión que llega a Aguascalientes termine impactando positivamente la vida cotidiana de la gente. En su trabajo, en su negocio, en sus estudios o en el ingreso de su hogar.