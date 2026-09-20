El presidente de Canirac Aguascalientes, Javier Belaustegui, afirmó que no ha detectado restaurantes que incluyan de manera obligatoria la propina en las cuentas y señaló que cualquier establecimiento que incurra en esta práctica debe ser denunciado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El dirigente restaurantero indicó que tampoco ha recibido reportes sobre cobros obligatorios de propina dentro del sector. No obstante, reconoció que algunos meseros pueden sugerir una cantidad determinada o anotarla directamente en la cuenta, práctica que, precisó, tampoco está permitida.

Belaustegui abordó además el pago de propinas mediante tarjetas bancarias y sostuvo que las comisiones cobradas por las instituciones financieras a los establecimientos no deben trasladarse a los trabajadores. Explicó que, si a un mesero le corresponden 100 pesos de propina, debe recibir íntegramente esa cantidad, aun cuando el negocio tenga que cubrir la comisión por el uso de la terminal.

También mencionó que existen casos en los que se solicita al cliente dejar la propina en efectivo cuando paga su consumo con tarjeta, situación que consideró incorrecta, aunque aclaró que no se trata de una práctica generalizada.

Finalmente, recordó que las propinas representan parte de los ingresos del personal de los restaurantes, pero insistió en que deben mantenerse como una aportación voluntaria del consumidor y nunca convertirse en un cobro obligatorio bajo ninguna circunstancia en absoluto.