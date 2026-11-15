El Ayuntamiento de Aguascalientes proyecta intervenir el perímetro de La Pona, acondicionar senderos seguros y habilitar infraestructura básica para permitir el uso recreativo y educativo de este espacio, mientras avanza el procedimiento técnico para su declaratoria como área natural protegida, informó el secretario del Ayuntamiento, Enrique García López.

El funcionario explicó que la intención es preservar las condiciones ambientales de La Pona sin convertirla en un espacio restringido para la población, por lo que se busca mantener un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y su aprovechamiento social. La propuesta contempla que las familias, incluidas niñas y niños, puedan realizar caminatas y participar en actividades de educación ambiental.

Entre las intervenciones previstas se encuentra la delimitación del perímetro, con características estéticas que permitan identificar y dar visibilidad al área natural, además del acondicionamiento de senderos y la instalación de servicios sanitarios con materiales compatibles con el entorno.

También se plantea conservar los cruces peatonales utilizados por habitantes de sectores como la Alameda, Santa Anita y la colonia Del Trabajo, debido a que La Pona forma parte de los recorridos cotidianos de quienes viven en estas zonas.

García López indicó que otro de los objetivos será reforzar la vigilancia y la presencia institucional para prevenir actos de vandalismo y la quema de árboles, situaciones que representan riesgos para la vegetación y la fauna, particularmente para las distintas especies de aves que habitan en el lugar.

En paralelo, la dependencia responsable trabaja en la elaboración del Estudio Previo Justificativo, documento técnico necesario para avanzar en el procedimiento de declaratoria oficial de La Pona como área natural protegida.