La semana anterior, abordamos las decisiones de política monetaria en Estados Unidos y en México (https://www.heraldo.mx/la-politica-restrictiva-en-el-mundo-i-ii/). Ahora toca revisar el papel que han tomado los bancos centrales en todo el mundo. Indaguemos.

En cuanto al Banco Central Europeo, durante su primera sesión del año, decidió incrementar sus tres tasas clave de referencia en 50 puntos base. Esta decisión viene orillada por los niveles inflacionarios, como en todo el mundo, que continúan siendo elevados y con la expectativa de que ésta permanezca por arriba del objetivo por algún tiempo. El comunicado de la Junta de Gobierno informó que considera que aún será necesario incrementar la tasa de manera significativa y a un ritmo más constante con el objetivo de alcanzar niveles suficientemente restrictivos. Se estima que la inflación alcance 8.4% para el cierre del 2022, para comenzar a converger al objetivo en 2023 con 6.3% y regresar a un nivel de 2.3% en 2025.

Nuevamente los principales contribuidores en la zona euro para mantener una inflación 10.1%, fueron de nueva cuenta la energía –el tema de Rusia continúa impactando en los precios-, los alimentos, el alcohol y tabaco, los servicios y los bienes industriales no energéticos. Todo esto genera que sus expectativas de crecimiento económico fueran revisadas a la baja un 0.5% en 2023, para regresar a niveles de 1.9% para el 2024 y 2025.

En cuanto al Banco de Inglaterra también realizó un ajuste al alza de su tasa de referencia en 50 puntos base para posicionarla en 3.5%. Esto se da en un entorno de presiones inflacionarias y un mercado laboral vulnerable, que pudiera ocasionar futuros incrementos. Se espera que la inflación comience a disminuir considerablemente en el segundo semestre del año en curso, para poder dejarlo por debajo de su meta, 2%.

La sorpresa la dio el Banco Central de Japón al anunciar modificaciones al mecanismo de control de la curva, incrementando el rango de frustración para el bono de 10 años de +/- 0.25-0.50%, generando preocupaciones al mercado, a pesar que se espera que la efectividad de la política monetaria sea mayor.

A la par, en algunos de los países emergentes, observamos cómo los bancos centrales comienzan a pausar o disminuir el dinamismo de su política monetaria. La semana anterior, el Banco Central de Reserva del Perú dejó su tasa objetivo sin movimientos, por primera vez desde mediados del 2021. Por su parte, el Banco Central de Rumania no ajustó su tasa de interés, por primera vez desde de 16 meses de alzas ininterrumpidas. Asimismo, los bancos centrales de Chile y Brasil, no han realizado movimientos en estas últimas semanas manteniendo sus tasas desde el año anterior. No así en Colombia donde continúan los aumentos, aunque menores a los esperados por el mercado.

Un caso aparte es lo sucedido en Argentina. A finales del año anterior, el Banco Central de la República Argentina, en su ultima sesión, aumentó en 550 puntos base su tasa de política monetaria, que pasó de 69.5 a 75%; siendo la tasa de referencia mas elevada en todo el mundo. Esto se entiende al ver que en términos reales continúa siendo negativa, ya que sus niveles inflacionarios alcanzan, para diciembre del 2022, los 94.8%. Algo impresionante.

En términos generales, conforme pasen los días, observaremos cómo los bancos centrales comienzan a desacelerar su política monetaria restrictiva, todo esto conforme el alza generalizada de los precios vaya cediendo. La realidad es que no se espera, al menos en un corto plazo que el costo del dinero comience a disminuir.

OVERTIME

El domingo anterior se cerró otra monumental temporada de la National Football League con alrededor de 113 millones de personas observando el inigualable Super Bowl. Esto lo posiciona como el más visto en los últimos seis años, así como el tercero mayor en toda la historia. Año con año, esta liga supera sus propios récords de ingresos, generalmente impuestos una temporada anterior. ¿Tendrá alguna caída en ingresos o ratings en algún momento? Pareciera que el cielo es el límite.

@GmrMunoz