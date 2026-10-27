En estos días se han suscitado acontecimientos políticos muy importantes, en donde se encuentran involucrados políticos de todos los niveles. No hay distingos. Varios peces gordos han caído en las redes de la corrupción y eso tarde que temprano se sabe. Y así la población se ha ido dando cuenta, no sin mucha incredulidad, de cómo la mafia del poder se encuentra metida hasta el último rincón de la vida nacional, en todos y cada uno de los estados de la República. En algunos, en mayor o menor proporción, pero ninguno se escapa a las corruptelas en las tesorerías estatales. Los congresos están a la orden del Poder Ejecutivo. Y al final de los periodos gubernamentales, todo mundo feliz.

El asunto que cimbró a México este pasado fin de semana fue, sin duda, el de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien se desempeñó como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral desde el 4 de abril de 2003 hasta el día de ayer, debido a las corruptelas ya conocidas en todo el ámbito nacional y que le comentaremos en este mismo espacio próximamente.

Mientras tanto, hoy le comentaré que el asunto de César Jáuregui se está convirtiendo en un “chivo expiatorio” para proteger a la gobernadora Maru Campos. Lo que sí le puedo decir es que está muy raro todo esto de la historia de la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, acusado nada menos que de ¡traición a la patria!

En primero, lo que yo le diría es que todo esto es producto del azar. Al final del día, todo esto se debe a un accidente automovilístico. Recordaremos que el 19 de abril dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia murieron junto con dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua, cuando la camioneta en la que viajaban cayó a un barranco allá en la Sierra Tarahumara. Ellos regresaban de un operativo exitoso, hay que decirlo, contra laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. Y este accidente reveló que habían participado agentes norteamericanos en operaciones antidrogas en territorio mexicano, sin autorización del Gobierno Federal, como manda la ley.

Pero aquí entra el destino. De no haber ocurrido este incidente, no habría yo escrito esta columna. Son cosas del destino y así es la política.

Desde luego, cuando se enteró la presidenta, que enfureció, denunció que el Gobierno Federal desconocía la presencia de estos agentes. Exigió explicaciones al gobierno de Washington y al gobierno de Chihuahua.

Sheinbaum se cuidó y dijo que no había pruebas en ese momento de que la gobernadora Maru Campos hubiera ordenado el operativo. Y la propia Maru, efectivamente, dijo: “Yo no sabía”. Negó haberlo hecho, pero sí defendió a las autoridades estatales. Sí puso una fiscalía especial para investigar las posibles irregularidades y, en la práctica, despidió a César Jáuregui como el fiscal de Chihuahua.

La 4T se le vino muy directa a Maru Campos, incluso comenzaron a hablar de promover un juicio en su contra. Y por la parte del panismo, ellos cerraron filas con Maru Campos. Hicieron el 30 de mayo un gran evento en Chihuahua, bajo la consigna “Yo con Maru”, con los expresidentes Fox y Calderón. Todo el panismo fue a apoyarla. Incluso quien fue a apoyarla fue el propio César Jáuregui, ya exfiscal. Él encabezó una caravana de simpatizantes panistas que llegaron a este acto de apoyo a Maru Campos.

Hasta ese momento, la gobernadora y el exfiscal parecían unidos frente a las acusaciones del Gobierno Federal. Pero en el mes de octubre el panorama cambió radicalmente. ¿Qué pasó? El sábado, primero, agentes del estado de Chihuahua detienen a Jáuregui por un delito menor. Jáuregui se declara inocente. El juez determina que, como es un delito menor, puede seguir su juicio en libertad. Pero acto seguido, cuando sale del tribunal estatal, ¡que le cae la Fiscalía General de la República! Y lo detienen por el presunto delito de traición a la patria y lo trasladan nada menos que al Penal Federal de Alta Seguridad del Altiplano.

Y aquí está lo interesante de la historia. Es obvio que la gobernadora cambió de postura. De proteger a Jáuregui, aunque lo haya despedido, pasó a entregarlo en charola de plata al Gobierno Federal, que lo está acusando de este absurdo delito de traición a la patria. Porque nadie se puede creer que no haya habido una acción coordinada de los gobiernos estatal y federal para detenerlo primero uno y luego el otro. Aquí se ve una acción coordinada de los dos gobiernos.

Y aquí la pregunta central es: ¿Por qué cambió de opinión Maru Campos? Acción que algunos panistas están ya clasificando como una traición. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿Hubo una negociación entre la gobernadora de Chihuahua y la presidenta Claudia Sheinbaum? Solo ellas dos lo saben. Porque así es la política. La política son negociaciones secretas. Pero sí podemos especular. Y es nuestra labor como analistas tratar de comprender por qué cambió Maru Campos de opinión. Se especula que a la gobernadora ya le incomodaba Jáuregui porque Jáuregui quería ser candidato del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua el año que entra. Y esta fue una manera de sacar a Jáuregui de la jugada.

También se especula que Jáuregui fue el precio que le pidió Sheinbaum a Maru para lanzar a Cruz Pérez Cuéllar como candidato de Morena a la gubernatura del estado en lugar de Andrea Chávez, quien sabemos que odia, detesta a Maru Campos, y prometió que si llegaba a gobernar Chihuahua la metería en la cárcel.

También se especula, conociendo el modus operandi de Morena, que hubo una negociación entre Maru y el Gobierno Federal para que Maru entregue la gubernatura de Chihuahua a Morena el año que entra y a Jáuregui a la justicia federal, a cambio de unidad y de alguna que otra embajada o consulado, como ha pasado ya en tantas ocasiones con exgobernadores de la oposición cuando le entregan el poder a Morena. Agréguese también que hay una especulación de que la gobernadora habría recibido información de que Jáuregui estaba involucrado con el crimen organizado y que no le quedó de otra más que entregarlo a las autoridades federales.

Y tampoco podemos quitarle la especulación de que el cambio de la postura de la gobernadora es simplemente por una cuestión de impericia, de tontería política, porque la gobernadora tampoco se ha caracterizado por ser muy inteligente en el ejercicio del poder.

Esta es tristemente la verdadera política en México. Un estercolero. ¡Y lo que falta!