RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

Los partidos políticos que competirán el próximo 5 de junio por la gubernatura ya eligieron a quienes serán sus candidatos, aunque en este caso serán candidatas. Algo inédito en la historia de Aguascalientes, pues a lo largo de toda la historia política la mayoría de quienes competían por la gubernatura eran hombres. A lo anterior habría que agregar que el estado de Aguascalientes había dado generalmente políticos de alto nivel y con un alto rango de simpatía popular, algunos intelectuales de renombre y otros con mucho arrastre. Por ejemplo, Pedro García Rojas, que fue un político liberal. Fue gobernador de 1835 a 1836. Otro gran aguascalentense fue Jesús Terán Peredo que nació en el año de 1821 y murió en París, Francia en abril de 1866. Él fue gobernador sustituto en el año de 1855 a la muerte del gobernador Felipe Cosío. Terán fue gobernador hasta el año de 1857. Jesús Terán fue quien adquirió lo que en aquel tiempo era la casa del Marquesado de Guadalupe Gallardo, para convertirla en lo que hoy es el palacio de gobierno. Así mismo también realizó el primer reparto agrario en Ags. Fue también secretario de Gobernación en el gobierno de Ignacio Comonfort. Otro gobernador fue José María Chávez, que nació en Encarnación de Díaz, Jal. Él gobernó de 1862 a 1864. Jesús Gómez Portugal fue gobernador de 1867 a 1871. Ignacio T. Chávez de 1872 a 1875 y fue un distinguido académico. Rodrigo Rincón Gallardo de 1875 a 1876. Alejandro Vázquez del Mercado tuvo un periodo de 1887 a 1907. Carlos Sagredo de 1899 a 1903; él también fue presidente del Banco de México. Alberto Fuentes Dávila de 1911 a 1913 y fue líder del maderismo en Aguascalientes además de miembro fundador del Club Democrático. José María Elizalde de 1924 a 1925, siendo un político antirreeleccionista que participó en el movimiento maderista, Plutarco Elías Calles lo apoyó para ser gobernador.

En el año de 1962 llegó a la gubernatura quizá uno de los políticos más grandes que ha dado Aguascalientes: Enrique Olivares Santana, nacido en San Luis de Letras en el año de 1920. San Luis de Letras era una de las cuarenta haciendas que había en Aguascalientes durante los últimos años del porfiriato, y se encontraba en la antigua fracción de Pabellón. Don Enrique fue gobernador de 1962 a 1968. Además, tuvo un historial excepcional en política ya que también fue secretario de Gobernación en el sexenio de José López Portillo. En el sexenio de Carlos Salinas, al reanudarse las relaciones diplomáticas con el Vaticano fue designado embajador ante la Santa Sede.

Otro gran gobernador fue el Profesor J. Refugio Esparza Reyes, cuyo periodo fue de 1974 a 1980. Esparza Reyes, nacido en Mexiquito, del municipio de Asientos, que en ese tiempo era una aldea de veinticuatro hectáreas y tres casas. Esparza se significó por ser un gobernador muy honrado y muy cercano al pueblo. Implementó su programa de gobierno “Operación Abeja” y se comunicaba con el pueblo enviando lo que él llamaba: “Mensaje Urgente”. Con esos mensajes se comunicaba e informaba de manera muy personal, exhortando a los habitantes a que día a día se desempeñaran en el ramo de sus actividades con una labor constructiva en beneficio de sus familias, de Aguascalientes y en consecuencia de México. Esparza Reyes fue un gobernador ejemplar y muy querido por el pueblo.

Otto Granados Roldán fue gobernador de 1992 a 1998, siendo el gobernador más joven que ha tenido Aguascalientes, pues accedió al cargo a los 36 años. Antes de eso tuvo cargos importantes en el Gobierno Federal y tuvo la gran experiencia de haber sido secretario particular de uno de los grandes hombres de la política en México, Don Jesús Reyes Heroles, que era en ese tiempo secretario de Educación, de la que llegaría a ser secretario también Otto Granados en el sexenio de Peña Nieto. Al concluir su periodo de gobernador fue embajador en Chile. Como gobernador dejó un estado en los primeros lugares en cada uno de los rubros: Educación, salud, economía, seguridad, etc. y una economía saludable para el Estado.

Felipe González González nacido en Aguascalientes fue gobernador de 1998 a 2004. Con él se rompió la hegemonía priista en la gubernatura del estado. Abanderado panista logró lo que hubiera parecido imposible, vencer al partido aplanadora: el PRI. Durante su sexenio se dedicó a apoyar principalmente al sector campesino y al sector empresarial. Y a unos meses de terminar su sexenio el presidente Vicente Fox lo designó subsecretario de Gobernación. Posteriormente ganó la elección a la senaduría en donde fue el Presidente de la Comisión de Seguridad Nacional. Felipe logró que el presidente Zedillo le cediera al estado los terrenos que habían sido de los talleres de los ferrocarriles. González González pugnó con fuerza para que se designara a Aguascalientes para la construcción del CRIT y construyó en donde fueron los talleres ferrocarrileros lo que hoy se conoce como Tres Centurias.

Los anteriores han sido algunos de los grandes gobernadores que ha tenido Aguascalientes. Del año de 1835 a 2016 ha habido 41 gobernadores, de los cuales 8 no han sido nacidos en la entidad, incluso uno de ellos, Carlos Lozano, era extranjero pues nación en Bakersfield, California, Estados Unidos.

Como usted ha podido apreciar del total de gobernadores en la historia de Aguascalientes, no ha habido nunca una mujer gobernadora, lo cual cambiará a partir de este año pues de todos los partidos que estarán compitiendo no se registró ningún hombre y vaya que había uno o dos varones que hubieran podido competir con altas posibilidades de ganar: Toño Martín del Campo y con buenas probabilidades Fernando Herrera. Pero la política es así y éste es el año de las damas, el feminismo se muestra en todo su apogeo y La alianza PAN, PRI y PRD van con Teresa Jiménez; MORENA va con una excelente política: Nora Ruvalcaba; El Partido Verde y el Partido del Trabajo abandonaron la alianza con MORENA y decidieron buscar el triunfo llevando como candidata Martha Márquez Alvarado, que recién defeccionó del PAN, que la había encumbrado y llevado al senado. Movimiento Ciudadano, partido del ex priista Dante Delgado, tratando de repetir las hazañas de Jalisco y Nuevo León se decidió por Anayeli Muñoz Moreno, quien ya fue diputada y que indudablemente goza de un excelente carisma y de las simpatías de gran parte de la población. Mujer sin duda preparada. En el papel tres excelentes candidatas. Aunque hay que reconocer que Teresa Jiménez supo trabajar desde hace algunos años la estrategia para afianzarse en el gusto de la población y eso le está dando resultados en las encuestas. Nora Ruvalcaba está remando contra corriente, pero pudiera dar la sorpresa pues tiene mucho tiempo en política y sabe perfectamente qué terrenos está pisando. Anayeli Muñoz está entrando un poco tarde de lleno a la contienda, su partido se tardó eternidades esperando que Toño Martín del Campo se decidiera por ellos y eso generó que la población tuviera a la vista con mucho tiempo de anticipación a Tere y Nora, que en política es mucha ventaja.

Lo único seguro al final de esta contienda es que Aguascalientes tendrá por primera vez a una mujer como gobernadora.

