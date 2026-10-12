Dos sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes luego de ser sorprendidos presuntamente realizando pintas en varias paredes del fraccionamiento Villa Teresa.

Los implicados fueron identificados como José “N”, de 34 años, y Alex “N”, de 18, quienes terminaron a disposición de las autoridades ministeriales por su probable responsabilidad en el delito de daños a la estética urbana.

La intervención policial ocurrió sobre la calle Juan Bautista Lasalle, donde oficiales que realizaban recorridos de vigilancia detectaron a dos individuos que aparentemente estaban haciendo grafitis en las paredes de la zona.

Ante esta situación, los uniformados se aproximaron para interceptarlos y procedieron a su aseguramiento. Durante la intervención también les decomisaron varias latas de pintura que presuntamente utilizaban para realizar las pintas.

Finalmente, ambos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, encargado de determinar su situación jurídica.