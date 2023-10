Alicia de Jesús Giacinti Comte

Al inicio del siglo XX la literatura mexicana siguió las tendencias más disímbolas: algunos continuaron dentro del modernismo, como Enrique González Martínez, otros, como Ramón López Velarde, iniciaron el nacionalismo y fueron creadores de su propia escuela; varios se reunieron formando grupos literarios cada cual con su propia estética.

Los Ateneístas, considerados el primer grupo del siglo XX, apostaron a la cultura clásica y constituyeron un movimiento hondamente filosófico, trataron de imponer el espíritu sobre la realidad, la cultura era vital para ellos. Entre sus integrantes más reconocidos estuvieron Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes, Antonio Caso y José Vasconcelos.

A principios de los años veinte, haciéndose eco del torbellino europeo de los ismos, surge el Estridentismo. Manuel Maples Arce, su iniciador, en distintos manifiestos señaló los propósitos para crear obra de arte provocando asombro y desconcierto en los medios literarios. Otros integrantes del grupo fueron, Arqueles Vela, Germán List Arzubide y Salvador Gallardo Dávalos.

El grupo que hoy recordaremos, aunque ellos mismos no se reconocieran como grupo, es el que se denominó Contemporáneos porque en 1928 aparecen reunidos en una revista con ese nombre. Ellos dieron gran impulso y significación a nuestras letras por sus lecciones de arte nuevo. Inspirados en Alfonso Reyes, y su incitación hacia todos los caminos del mundo, tenían la inquietud de alcanzar la universalidad de su literatura, para descubrir a través de ella la esencia de lo mexicano. Otro escritor mexicano que respetaban fue Enrique González Martínez, cuyo hijo Enrique González Rojo fue miembro del grupo, aunque apenas tuvo tiempo de definirse, por su prematura muerte, en 1939. Entre los extranjeros André Gide fue un paradigma, leían a Ortega y Gasset, apreciaban la poesía española posterior a Juan Ramón Jiménez y por ahí hay guiños de autores ingleses, norteamericanos e italianos. Para Contemporáneos la validez de la literatura mexicana estaría dada por su presencia frente a otras literaturas. Sus propuestas fueron por una literatura menos realista, más orientada a las nuevas estéticas vanguardistas, sumergiéndose en el mundo de los sueños y del subconsciente. A continuación, hablaré de algunos integrantes del grupo incluyendo una probadita de su poesía.

Jaime Torres Bodet (1902-1974) inicialmente escribió, a la manera de su mentor Enrique González Martínez, poemas en que hace sentir la pasión, la melancolía, la conformidad humilde con los dones cotidianos que nos ofrece la vida. Más tarde, produjo sonetos de perfección clásica y, en su madurez, su estilo se depuró y llegó a la cima de la expresión poética. Continuó fiel a su vocación literaria pese a sus tareas públicas. Paralelamente a las obras poéticas de su madurez escribió ensayos, en su mayoría son ensayos educativos (recordemos que fue secretario de Educación) que son modelos de una prosa elegante que muestra la solidez de su cultura. Cultivó también el relato poético en la novela Margarita de Niebla y El nacimiento de Venus y otros relatos.

NUNCA

Nunca me cansará mi oficio de hombre.

Hombre he sido y seré mientras exista.

Hombre nomás, proyecto entre proyectos,

boca sedienta al cántaro adherida,

pues inseguros sobre el polvo ardiente,

espíritu y materia vulnerables

a todos los oprobios y las dichas. […]

Bernardo Ortiz de Montellano (1897-1949) inició su obra poética bajo la influencia de González Martínez, pero pronto abrió sus sentidos a lo que fueron los temas fundamentales de su poesía: el diálogo constante en nuestro cuerpo de la vida y la muerte y el campo fecundo de los sueños que llegó a ser su obsesión. También se interesó en el tema indígena y en su obra ofrece adaptaciones de poemas indígenas.

MUERTE DEL CIELO AZUL

Este cuerpo sellado por la inercia

vivo, sin voz, sin sentido,

que al grito de los hombres no despierta

y el sueño arrastra a su secreto sino.

Este cuerpo, mi cuerpo sometido

a la niebla más niebla de mi muerta

soledad, sin presencia ni destino,

perdido el aire sin saber la esencia.

Este cuerpo sin voz, metal sin fuego

mano sin despedida que no muevo

brazo lirio de lava y de ceniza.

Aire sin soplo de ternura verde.

este cuerpo sin voz ya no es la vida

pero tampoco el sueño ni la muerte.

Carlos Pellicer (1899-1977) es el más diferente del grupo. Su poesía es pictórica y visual, su palabra sonora, audaz, exuberante como su trópico tabasqueño de dónde trajo los sonoros esdrújulos y el vivo color que ponía en sus versos con vigorosas pinceladas. Fue un poeta que cantó ante el paisaje con alegría y lo describió con sensualidad.

DISCURSO DE LAS FLORES

(fragmento)

A sangre y flor el pueblo mexicano ha vivido.

Vive de sangre y flor su recuerdo y su olvido.

(Cuando estas cosas digo mi corazón se ahonda

en mi lecho de piedra de agua clara y redonda).

Si está herido de rosas un jardín, los gorriones

lo romperán con vidrio sonoros corazones

de gorriones de vidrio, y el rosal más herido

deshojará una rosa allá por los rincones

donde los nomeolvides en silencio han sufrido.

Nada me hiere tanto como hallar una flor

sepultada en las páginas de un libro. La lectura

calla; y en nuestros ojos, lo triste del amor

humedece la flor de una antigua ternura.

(Como ustedes han visto, señoras y señores,

hay tristeza también en esto de las flores).

José Gorostiza (1901-1971). Su poesía tiene raíces en la tradición popular española de los siglos XV y XVI, así como reminiscencias del Góngora popular de las letrillas y romances. Espontáneo y fluido, es autor de Muerte sin fin, poema que, como el Primero sueño, de Sor Juana, se propone explicarse la sustancia y el destino de la existencia humana, por lo que es considerado uno de los poetas más profundos del siglo XX.

MUERTE SIN FIN

(fragmento)

¡Más que vaso-también –más providente!

Tal vez esta oquedad que nos estrecha

en islas de monólogos sin eco,

aunque se llama Dios,

no sea sino un vaso

que nos amolda el alma perdidiza,

pero que acaso el alma sólo advierte

en una transparencia acumulada

que tiñe la noción de Él, de azul.

El mismo Dios

en sus presencias tímidas

ha de gastar la tez azul

y una clara inocencia imponderable,

oculta al ojo, pero fresca al tacto,

como este mar fantasma en que respiran

-peces del aire altísimo-

los hombres.

Xavier Villaurrutia (1903-1951). El superrealismo le dio en parte los recursos para expresar la desolación y la amargura en sus poesías que tienen los temas eternos del amor, de la noche y de la muerte. Su obra poética es intensa y cultivada hasta la perfección, pero breve. Además de poesía escribió prosa narrativa, ensayo crítico y teatro.

DÉCIMA MUERTE

II

Si en todas partes estás,

en el agua y en la tierra,

en el aire que me encierra

y en el incendio voraz;

y si a todas partes vas

conmigo en el pensamiento,

en el soplo de mi aliento

y en mi sangre confundida,

¿no serás, Muerte, en mi vida,

agua, fuego, polvo y viento

X

En vano amenazas, Muerte,

cerrar la boca a mi herida

y poner fin a mi vida

con una palabra inerte.

¡Qué puedo pensar al verte,

si en mi angustia verdadera

tuve que violar la espera;

si en vista de tu tardanza

para llenar mi esperanza

no hay hora en que yo no muera!

Salvador Novo (1904-1974) fue un poeta con inquieto en sus inicios, lo que lo llevó a conectarse con las Vanguardias y después exploró el camino anglosajón de la lírica. Fue un excelente cronista. Novo es el que parece más distante de los Contemporáneos.

ROMANCE DE AUSENCIA

Único amor, ya tan mío

que va sazonando el tiempo,

¡qué bien nos sabe la ausencia

cuando nos estorba el cuerpo!

Mis manos te han olvidado

pero mis ojos te vieron

y cuando es amargo el mundo

para mirarte los cierro.

[…]

Otro es este que no yo,

mudo, conforme y eterno

como este amor ya tan mío

que irá conmigo muriendo.

Otros integrantes del grupo fueron Jorge Cuesta y Gilberto Owen. Después de Contemporáneos aparece la revista Taller, fundada por Rafael Solana, que será el emblema cultural de la generación de Octavio Paz y portavoz de los escritores jóvenes como Efraín Huerta, José Revueltas y otros más. Pero eso ya es otra etapa de la historia de nuestra literatura.