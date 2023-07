Dionisio de Halicarnaso (c. 60 a.C.-7 a.C.), un historiador y profesor de retórica de origen griego que vivió en los albores del Imperio romano de Occidente, dijo lo siguiente: “Un hombre desposeído de las necesidades cotidianas de la vida no puede tener pensamientos generosos”. Deberíamos tener en cuenta sus palabras cuando juzgamos con excesiva severidad las acciones mezquinas de los pobres, en especial cuando perjudican a quienes tienen una mejor posición social y económica que ellos.

No se trata de justificar ni las expresiones de odio de clase, ni mucho menos las acciones en contra de cualquier ser humano, sino de comprender que, salvo raras excepciones, no se pueden esperar buenos sentimientos de quienes sufren lo indecible para lograr el diario sustento. De hecho, lo que debe esperarse es justamente lo contrario.

Ya lo decía Santiago Ramón y Cajal en sus Charlas de café. Pensamientos, anécdotas y confidencias: “En las controversias de orden político y social, el rico se apresura a cargar con su oro un platillo de la balanza; mientras que el pobre suele cargar en el otro, no el ansia de justicia, conforme el optimismo humano imagina, sino la funesta pasión de la venganza”.

No nos extrañemos de esa reacción ante la injusticia. Citemos de nuevo al sabio:

“Quien ambicionando puestos eminentes lamenta padecer adversarios, es comparable al cazador de tigres que se sorprende de recibir de vez en cuando un zarpazo. Pero, ¿no les tiras, y además, no son fieras?

En el mundo todos vamos de caza por un coto más escaso en perdices que en cazadores. Y cada pieza cobrada representa para los demás una esperanza desvanecida”.

Entre nosotros la pobreza es un mal secular y abrumadoramente mayoritario. Ramón Eduardo Ruiz (1921-2010), hijo de inmigrantes mexicanos nacido en San Diego, California, fue doctor en historia por la Universidad de California en Berkeley y profesor emérito de historia latinoamericana en la Universidad de California en San Diego. Escribió un libro titulado México. Por qué unos cuantos son ricos y la población es pobre, en el que podemos leer lo siguiente:

«No obstante, la pobreza implica algo más que simple ausencia de cosas materiales. Genera alienación, una sensación internalizada de privación y desesperanza, y a veces hasta sentimientos de inferioridad, de que mejorar excede la capacidad humana. Se nace pobre y se morirá pobre. Es algo psicológico, como reconoció Fidel Castro, fulgurante apóstol del cambio social. Un pueblo, explicó Castro, que durante siglos ha vivido ‘sin la esperanza y los recursos y la educación que hacen posible el optimismo, se siente paralizado por los retos que le esperan, las tareas requeridas para construir una nación’. Incluso los aspectos psicológicos de la pobreza, admitió, pueden ser tan importantes como los materiales. Es la ‘filosofía del no se puede’».

Como todos sabemos, el “apóstol” resultó fallido, pero sus conceptos son acertados.

Pasan los siglos, gobiernos van y gobiernos vienen, y la ansiada justicia y prosperidad no acaban de llegar. Incluso en el breve lapso de nuestra vida somos testigos de que la triste situación de millones de compatriotas no cambia. Si a ello agregamos la violencia rampante de las últimas décadas, con la ausencia de ley y autoridad en extensiones significativas del territorio nacional, es imposible no sumirse en la desesperanza. Y acabamos dando la razón a los politólogos y comentaristas que señalan la rabia y frustración apenas contenidas que caracterizan hoy al estado de ánimo de la nación.

La solución a tan grave enfermedad social no puede ser sencilla ni rápida, aunque ni siquiera vemos el inicio de un plan terapéutico serio y profesional, teniendo recursos y conocimientos de sobra. Todo se nos va en ocurrencias, en ajustes de cuentas, en la rapiña de los restos que nos quedan.

Mientras, los pobres siguen desesperando.

