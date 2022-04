Hay riesgo latente de que ingresen nuevas variantes de COVID a Aguascalientes ante la alta movilidad que vive el estado por la Feria Nacional de San Marcos, advirtió el médico infectólogo Francisco Márquez Díaz.

Apuntó que la situación con la verbena abrileña en materia de salud no es alentadora y da la impresión que la población no ha aprendido la lección y el ciudadano está mostrando un comportamiento distinto a lo deseado y aunque se han puesto las recomendaciones, tal parece que la sociedad no tiene la misma perspectiva y quizá ni el interés por cuidar su propia salud.

Por lo anterior, dijo que ante la movilidad tan importante que se tiene actualmente de viajeros nacionales e internacionales a Aguascalientes, existe la posibilidad de que se detone un nuevo brote de COVID por una variante nueva. “Tenemos ese riesgo y eso es lo que nos puede afectar, ya que las nuevas variantes no generan inmunidad sino hasta que las adquirimos, es decir, todos somos susceptibles y podríamos enfermar, unos con síntomas leves, pero otros con síntomas severos. Quizá poco a poco se vuelva la enfermedad grave por COVID esporádica, pero esto definitivamente puede generar una mortalidad significativa en población vulnerable”.

Afirmó que en la actualidad el personal de salud en el Estado está cansado ya que ha sido una jornada muy prolongada que lleva poco más de dos años y si bien ahorita estamos viviendo un remanso, hay la disposición del personal médico de seguir en la línea de combate, “pero estar suficientemente preparados, yo creo que eso es relativo porque se ha modificado la estructura al disminuir la frecuencia de casos y posiblemente si esto se incrementara como fue el brote de Ómicron o Delta, definitivamente nos afectaría mucho”.

Enfatizó que hay un riesgo latente de que haya un alza importante de casos por COVID en el mes de mayo en el estado, tal y como pasó en enero tras las fiestas decembrinas, que de ocurrir, no les daría toda la oportunidad de atender adecuadamente a las personas, de ahí que volvió a exhortar a la población en general a cuidarse. “Las personas que deseen ir a la Feria, que no bajen la guardia, que usen el cubrebocas y que no jueguen con su vida”.

