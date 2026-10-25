Marcela López Arellano

El pasado 14 de septiembre de 2026 asistimos a la Sesión del Cabildo de Aguascalientes en donde se aprobó, por unanimidad, un hecho histórico: la colocación de los nombres y apellidos de diez mujeres de las primeras décadas de la fundación de Aguascalientes en los siglos XVI y XVII. Estos nombres quedarán inscritos en el Salón Cabildo –junto a los diez fundadores varones–, así como en la otrora Plaza Fundadores, la cual se será oficialmente Plaza Fundadoras y Fundadores.

Esta historia comenzó el 8 de marzo 2022 cuando, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el H.Ayuntamiento de Aguascalientes desveló una placa que decía: “En homenaje a las fundadoras de la ciudad de Aguascalientes.” Allí, el presidente municipal Leonardo Montañez Castro preguntó a las regidoras y regidores si era posible conocer los nombres de las mujeres de la fundación, porque en el muro de la plaza se encuentran los nombres de los varones: Juan de Montoro, Jerónimo de la Cueva, Alonso de Alarcón, Luis González, Pedro González, Juan López Elizalde, Cristóbal Lozano, Gaspar Silva, Nicolás Ramírez y Pedro Hernández.

Dicho cuestionamiento propició el contacto conmigo de la entonces regidora del municipio, María Guadalupe Arellano, quien conocía mi línea de investigación en historia de mujeres. Tras reunirme con el presidente municipal, asumí el compromiso de integrar un equipo de investigación con el objetivo de indagar quiénes fueron las mujeres que poblaron la villa en sus primeros años desde finales del siglo XVI y principios del XVII.

Invité al proyecto a mis colegas, historiadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Dr. Rodrigo de la O y el Mtro. Vicente Esparza Jiménez (investigador del Centro INAH-Aguascalientes), dado que ambos habían realizado investigaciones acerca de la época novohispana; y convoqué a las licenciadas en Historia, Gabriela Hernández Guzmán y Viviana Alba Escobedo como asistentes de investigación. Con los objetivos definidos, establecimos las lecturas de bibliografía existente sobre las mujeres en la Nueva España en otros estados, dividimos las áreas de búsqueda e iniciamos una travesía de pesquisas, archivos, emociones, descubrimientos y escritura.

A lo largo del año 2022 y gran parte del 2023, escudriñamos cientos de documentos en los archivos locales como el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, el Archivo General Municipal de Aguascalientes y el Archivo del Instituto Cultural de Aguascalientes. Exploramos las actas de bautismo, las de matrimonio y las de defunción de la villa y sus alrededores en el sitio web Family Search. Revisamos expedientes sobre la región que se encuentran en el Archivo General de la Nación y rastreamos documentos del Archivo General de Indias en el sitio web PARES (Portal de Archivos Españoles), por mencionar los que conteníanmás información acerca de nuestro tema.

Como equipo de trabajo, conjuntamos nuestras ideas y formulamos las preguntas “en femenino”: ¿Hubo mujeres desde la fundación de la villa a finales del siglo XVI? ¿Quiénes fueron? ¿Desde dónde llegaron a la villa? ¿Tuvieron hijos e hijas? ¿Cuáles mujeres apoyaron en los partos? ¿Se establecieron en la villa? ¿Es posible conocer sus actividades en la villa? ¿Cómo fueron sus relaciones de parentesco, de amistad o de trabajo?

Con preguntas como las anteriores y muchas más que surgieron en la investigación, conformamos un manuscrito que entregamos a la Mtra. Rocío Castro, jefa de Departamento de Ediciones y Fomento a la Lectura del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Desde ese momento, iniciamos un intenso trabajo colaborativo entre ella, su equipo editorial y yo, que culminó con la publicación del libro en diciembre de 2023.

El libro “Presencia femenina y vida cotidiana en la villa de Aguascalientes, siglos XVI y XVII”, fue presentado el 6 de diciembre del 2023 en el Palacio Municipal con la participación del presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, y con la presencia de autoridades del Cabildo, del Gobierno del Estado, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y nosotros como autores.

Es interesante mencionar el gran interés que surgió en la sociedad aguascalentense por conocer más sobre estas mujeres. Nos han invitado a presentarlo en distintos espacios, nos han entrevistado en diversos medios y hemos dado conferencias sobre las mujeres que encontramos. Paralelamente, nos percatamos que surgió la inquietud de que, si ya se conocían los nombres de las mujeres de la fundación, deberían quedar inscritas al lado de los hombres en la Plaza Fundadores.

Las regidoras del Municipio de Aguascalientes, las licenciadas Leslie Atilano Tapia e Ivon González tomaron el proyecto para presentarlo ante el Cabildo y, tras meses de colaboración conjunta con ellas logramos la selección de diez mujeres de entre los cientos de registros localizados. Sus nombres y apellidos quedarán inscritos en los sitios mencionados rindiendo homenajea las mujeres españolas, indígenas y afrodescendientes que representan la conformación original de la villa en aquella época.

El miércoles 21 de octubre de 2026, víspera del 451 Aniversario de la fundación de la ciudad el 22 octubre de 1575, el presidente municipal presentó a la sociedad aguascalentense la remodelación de la plaza con los nombres de las mujeres en el muro: Juana de la Cruz, Leonor Lozano, Mariana Suárez, María González, Bernabela González, Francisca de Castro, María Rodríguez, Francisca de Castro, Ángela de Velasco y María de Isla.

Casi cinco años después de aquella pregunta, en la esquina de las calles Juan de Montoro y Morelos de la ciudad de Aguascalientes, la Plaza Fundadoras y Fundadores exhibe con orgullo los nombres de diez mujeres y de diez hombres que forjaron los cimientos de la villa que hoy es nuestra ciudad. No llena de emoción que nuestra investigación histórica, gracias a una suma de voluntades, logró llegar hasta el espacio urbano.