Magda Valtierra

A seis días de la explosión en la colonia México, las familias afectadas agradecieron a la gente de Aguascalientes por las muestras de solidaridad y pidieron a las autoridades estatales y municipales agilizar los trabajos para la construcción de las 15 viviendas que sufrieron pérdida total.

El Heraldo realizó un recorrido por la Parroquia de La Soledad de María, espacio que desde hace algunos días funge como centro de acopio en beneficio de las personas que lo perdieron todo tras el accidente.

La necesidad va para largo

En entrevista, el padre encargado, José Padilla Pérez, agradeció la respuesta de la gente y señaló que de momento urgen colchones, insumos de limpieza y artículos de aseo personal.

Pidió a la ciudadanía no olvidar que las víctimas no sólo requerirán apoyo este mes, sino durante años; emocionado, relató que a la ayuda local se ha sumado la de gente de ciudades como León y Guadalajara, además se han unido pastores y guías de diversas religiones con el fin de sumar a la causa.

Echará raíces en otro lugar

En el comedor de la Parroquia se encontraba una mujer triste cortando algunas verduras para alimentar a quienes llegan en busca de un plato caliente y, aunque no quiso revelar su nombre, nos dijo que vivía hasta hace unos días en la calle Chihuahua número 120, domicilio que rentaba junto con su esposo y que se perdió entre las llamas, recordó que ese jueves al ver el denso humo entrar por las rendijas de la puerta no lo pensó y salió corriendo; hoy buscará echar raíces en otro lugar.

“La fe nos da fuerza”

En el centro de acopio estaba recibiendo atención médica la señora María Guadalupe Orenday Ramos, vecina de la Calle Chihuahua número 103, vivienda que también quedó inhabitable y señaló que se necesita que las autoridades agilicen la reparación de los hogares perdidos, pues desde el incidente ha deambulado en albergues y cuartos de hotel, hasta llegar a vivir en un cuarto que amablemente le presta un vecino de la zona, para que pueda pernoctar con su nieto de 8 años, su hija e hijo.

Recordó que el día de los hechos estaba trabajando en su local donde diariamente planchaba ajeno, de un momento a otro escuchó un estruendo y al salir el panorama era apocalíptico, autos explotando y fuego por doquier, milagrosamente logró escapar con toda su familia.

“Dios nos da la enfermedad, pero nos da el remedio también y no nos vamos a poner a llorar, esto nos da la fuerza para volvernos a levantar y a recuperar lo que teníamos” declaró con la voz llena de fe.

En la entrada del centro de acopio, la señora Laura Reyes mencionó que si bien su casa no resultó afectada, su local de gorditas, ubicado en avenida Aguascalientes, esquina con la calle Chihuahua, se perdió y de ahí dependían sus dos hijos y una empleada, con el rostro tenso explicó que ninguna autoridad quiere hacerse cargo de los daños totales que sufrió su negocio, puesto que la edificación no está perdida del todo y bajo ese argumento no se le aceptó su denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Servir es oportunidad

Regresamos a la cocina, donde la señora Silvia Orenday Carrillo movía con rapidez las cacerolas humeantes de guisos listos para servirse, ella afortunadamente no sufrió ningún daño, pero llega todos los días voluntariamente a prestar sus manos y ponerse al servicio de las familias, “es una oportunidad muy grande servir al prójimo no sólo de palabra, sino de acción”, expresó.

Hasta dormir es difícil

Por último, la psicóloga Miriam Alejandra Cervantes Luévano, miembro del Centro Estatal de Salud Mental “Agua Clara” relató que desde la tarde del jueves el personal está brindado atención psicológica a aproximadamente a15 familias por día, que presentan en su mayoría cuadros de estrés postraumático, ansiedad y depresión.

Explicó que la atención se brinda no sólo para los afectados, sino para los habitantes de colonias vecinas que siguen consternados y tienen problemas para dormir, miedo y hasta terror de encender una estufa, invitó a las personas a iniciar con su tratamiento lo antes posible en Instituto Municipal de Salud Mental y en el Centro Estatal de Salud Mental “Agua Clara”.