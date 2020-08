La peor cosecha

Desde que Necaxa volvió a primera división en nueve torneos nunca había tenido una peor producción ofensiva que la que tiene en el GUARD1ANES 2020 tras siete jornadas disputadas. Aunque en un par de torneos la cosecha de goles era parecida, este torneo ha sobresalido por la nula creatividad al frente, teniendo que depender de penales y pelota parada para conseguir goles logrando así la peor suma de anotaciones en ese periodo de tiempo.

Nombres como Edson Puch, Brian Fernández, Carlos González, Víctor Dávila y recientemente Mauro Quiroga fueron los que ayudaron a que Necaxa tuviera una buena cantidad de goles tras siete jornadas disputadas, la mejor de todas fue en el Clausura 2019 cuando iniciaron con la mira derecha anotando 17 goles con promedio de más de dos goles por encuentro. Otros torneos que también tuvieron buena suma fueron el Apertura 2019 y el torneo pasado Clausura 2020 con 14 y 12 dianas respectivamente.

Sin embargo, los tiempos oscuros también han sido bastantes para los Rayos que en más de la mitad de los torneos iniciaron con dos partidos sin anotar resaltando el Apertura 2016 y el Clausura 2017 que fueron los dos primeros campeonatos tras ascender, en ellos sumaron la raquítica cantidad de 6 goles, aunque en el Apertura 2016 lograron llegar a semifinales recomponiendo el camino. Lo alarmante es que en cinco de nueve torneos no han superado la barrera de los 10 goles en siete juegos lo que demuestra los problemas que se han tenido al arranque del torneo para hacerse presentes en el marcador.

Lo que más preocupa para este Apertura 2020 es la manera en que han llegado los goles. Solo en cinco ocasiones los Rayos han logrado gritar de euforia por una anotación, dos de los goles fueron a través del penal con Passerini, mientras que otros dos han sido a balón parado con Unai Bilbao aprovechando su estatura; la única anotación en jugada fue la de Claudio Baeza, lo que demuestra el gran problema que tiene el cuadro de Alfonso Sosa para generar juego ofensivo. A diferencia de otros torneos no se ve por dónde Necaxa logre enderezar el camino, ya que ninguno de sus jugadores de medio campo hacia adelante ha destacado, Passerini se encuentra muy solo y Juan Antonio Delgado no ha conseguido el nivel que se le conocía, Kevin Mercado está lesionado y Jhoao Rodríguez solo tiene destellos.

Anotaciones tras siete partidos

Apertura 2016 – 6 goles

Clausura 2017 – 6 goles

Apertura 2017 – 8 goles

Clausura 2018 – 8 goles

Apertura 2018 – 10 goles

Clausura 2019 – 17 goles

Apertura 2019 – 14 goles

Clausura 2020 – 12 goles

Apertura 2020 – 5 goles