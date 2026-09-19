La tradición, el colorido y la identidad de Aguascalientes volvieron a cruzar fronteras para conquistar el viejo continente. En el marco de los festejos patrios en Europa, la icónica “Pelea de Gallos” retumbó en la ciudad de Stuttgart durante el evento Zusammenfest von ¡Baila México! und Círculo Chileno, realizado en el salón Otto Herbert Hajek del centro cultural Bürgerzentrum West. El emblemático tema, considerado el himno por excelencia de la entidad y símbolo de la Feria Nacional de San Marcos, hizo vibrar el escenario en tierras germanas, llevando el espíritu de la «Tierra de la Gente Buena» a miles de kilómetros de distancia.

En esta emotiva jornada, la agrupación folklórica “¡Baila México!” unió esfuerzos y talentos con la comunidad chilena —representada por el Círculo Chileno y el grupo Pacífico Azul— para conmemorar de manera conjunta sus respectivas fiestas nacionales (el 15 y 16 de septiembre para México, y el 18 de septiembre para Chile). Esta fraternidad entre naciones latinoamericanas dio vida a un espectáculo multicultural que abarrotó el recinto.

En el elenco del grupo “¡Baila México!” destaca la presencia de José Cruz, bailarín e integrante orgullosamente aguascalentense radicado en Alemania desde hace una década. Como promotor constante de la riqueza cultural de nuestro país, vivió con especial conmoción el llevar los bailes folklóricos y la música de su tierra natal ante el público europeo.

La celebración contó además con música en vivo a cargo del Mariachi dos Aguilas (proveniente de Frankfurt) y la voz del cantante chileno Poldy Tagle, sumados a las rutinas de baile que demostraron que para el arte y la tradición no existen fronteras ni barreras de idioma.

Con más de diez años de trayectoria llevando el folklor nacional a diversos foros de Europa, el grupo “¡Baila México!” continúa reafirmando su labor como embajador cultural, permitiendo que la música, la danza y el orgullo de Aguascalientes sigan resonando con fuerza en el extranjero.