Mal empieza el año en Aguascalientes al registrarse seis suicidios en menos de 48 horas y varios accidentes automovilísticos que le costaron la vida a tres personas, lo que obliga a replantear los programas de participación social y que las autoridades asuman un papel más protagónico, que asegure encontrar nuevas fórmulas para evitar que sigan ocurriendo.

De manera particular llama la atención la actitud que asumen quienes deciden autoinmolarse y que además escojan fechas tan significativas como es el inicio de año, con lo que dejan un recuerdo imborrable en sus allegados, que con o sin algún grado de relación en los hechos llevan en su conciencia lo vivido.

Es difícil conjeturar o presagiar lo que está por suceder, en virtud que el desesperado emocionalmente casi nunca deja traslucir sus intenciones, de ahí que no se le puede brindar algún tipo de ayuda, incluso hay quienes mantienen una actitud normal hasta el final por lo que resulta una sorpresa que haya decidido irse a otra dimensión.

Ante el elevado número de muertes por propia mano que tienen lugar en Estados Unidos, en que se considera el suicidio como una de las principales causas de muerte, el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH, por sus siglas en inglés) presentó un folleto que sirva a un familiar o un amigo a detectar signos de advertencia del suicidio, formas de ayudar a prevenirlo y opciones de tratamiento. Entre los factores que enumera como de riesgo están: antecedentes de intento de suicidio; depresión, otros trastornos mentales y trastornos por consumo de sustancias; dolor crónico; antecedentes familiares de un trastorno mental o por consumo de sustancias; antecedentes familiares de suicidio; exposición a violencia familiar, lo que incluye abuso físico o sexual; presencia de pistolas u otras armas de fuego en el hogar; liberación reciente de la prisión o la cárcel; exposición, ya sea directa o indirectamente, a la conducta suicida de otros, como familiares, compañeros o celebridades.

Asimismo, hay ideas suicidas por eventos estresantes de la vida, como la pérdida de un ser querido, problemas legales o dificultades financieras y los factores interpersonales como vergüenza, acoso, intimidación, discriminación o problemas en las relaciones.

En el folleto se destaca que es importante tener en cuenta los factores de riesgo de suicidio, una persona que muestra signos de advertencia de querer quitarse la vida puede tener un mayor riesgo de correr peligro y necesitar atención inmediata, asimismo, hablar de querer suicidarse no es una respuesta usual al estrés, por lo que toda conversación sobre el suicidio debe tomarse en serio y requiere una atención inmediata. Si alguien le dice que se va a suicidar, no lo deje solo. No prometa que mantendrá en secreto sus pensamientos suicidadas, dígaselo a un amigo, familiar u otro adulto de confianza.

El NIMH recomienda que no se utilicen los términos “cometer suicidio”, “suicidio exitoso” o “suicidio fallido”, cuando se refiera al suicidio o los intentos de suicidio, ya que a menudo estos términos tienen connotaciones negativas.

En México existe la línea telefónica Línea de la Vida 800 911 2000, que funciona sin costo las 24 horas del día y los 365 días del año, en la que las personas que lo requieran pueden recibir apoyo emocional y un tratamiento adecuado. El próximo 13 de enero se conmemora el Día Mundial contra la Depresión, lo que permite intensificar la difusión de los espacios que hay para que las personas con problemas sensibles acudan en demanda de ayuda, que aquellos que se sientan estresados, tristes o con alguna alteración emocional no deben esperar que el problema avance, sino recurrir a la Línea de la Vida.

Es importante que en todos los espacios posibles se difunda las formas que hay para alertar sobre el suicidio y de qué manera se puede evitar, sólo así podrá reducirse esta epidemia que deja profunda huella en la sociedad.

AHORRATIVO

Después del forcejeo verbal que sostuvo con algunos diputados, ante la negativa de aumentarle el presupuesto del presente año, el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Cruz, se acordó que había un “guardadito” por un millón 200 mil pesos, lo que de algo puede ayudar para salir avante.

El pasado 13 de diciembre se difundió que requería el apoyo financiero suficiente para llevar a cabo un proceso adecuado y en caso de no lograrlo tendría que “sacrificarse la calidad electoral”, debiendo tener en cuenta los legisladores que aún cuando sólo habrá la elección de gobernador de cualquier manera se debe tener una organización total, incluidas las casillas en los once municipios y los funcionarios destinados a cada una de ellas, lo que significa un gasto similar al que se aplica cuando se tienen dos o más elecciones.

Refirió que se les hizo saber que hay un déficit de presupuesto cercano a los 33 millones de pesos, por lo que requieren de la autorización correspondiente “para que los comicios venideros se desarrollen de la mejor manera”, porque además de la selección de ciudadanos que participarán en su capacitación, debe adquirirse documentación, boletas, registro de precandidatos y candidatos, convocatoria a los independientes y la realización del proceso el día de la elección y luego vendrá la declaratoria del ganador y lo que derive después de los comicios., lo que significa una serie de gastos que deben hacerse.

La labor de ciudadanos y el trabajo de los funcionarios del IEE exigen un gasto previo, durante y después de la votación y es lo que se ha buscado hacerles ver a los diputados, que por su parte han desestimado que tenga que aumentarse el presupuesto como lo planteaba el Instituto.

El 21 de diciembre, en sesión extraordinaria del Consejo General, el IEE aprobó la ampliación presupuestal, agregando un millón 200 mil pesos, que calcula podrán servir para cumplir con los compromisos en puerta. Ese dinero proviene de un sobrante que el Movimiento de Regeneración Nacional no utilizó durante 2020, por lo que se devolvió y fue así, al ser reintegrado a las arcas del Instituto, que se dispuso integrarlo al gasto.

Landeros Ortiz recalcó que durante el año que recién finalizó, el IEE solicitó una ampliación al presupuesto debido a que el recurso asignado por el Congreso resultaba insuficiente para cumplir con todas las etapas de la elección para gobernador.

De cualquier manera la cantidad agregada no es lo que se esperaba, por lo que tendrá que trabajarse con lo que hay y en espera que el proceso salga lo mejor posible.

Por otra parte, el consejo general del Instituto Electoral aprobó las obligaciones que hay para el destino de los recursos públicos, vigilándose que los funcionarios hagan buen uso de ellos, sin parcializar, juzgar o favorecer a algún partido o candidato, del mismo modo el Gobierno del Estado y de los once ayuntamientos deberán entregar al IEE las reglas de operación, el calendario de entrega de programas y acciones sociales, además el padrón de beneficiarios en un plazo no mayor de 90 días posteriores a la aprobación del presupuesto anual de egresos, con lo que se podrá vigilar en qué se utilizan los recursos públicos y a quien van dirigidos.

OBSERVATORIO CIUDADANO

El planteamiento que hizo la senadora Marta Márquez Alvarado para que se cree la figura de “vigilante social”, encargado de supervisar el funcionamiento de los recursos hídricos, tanto en su extracción, destino y obras, como en el cobro del servicio, es indispensable, ya que en las actuales condiciones el usuario está indefenso ante la concesionaria. Los reclamos diarios que se registran desde distintos rumbos de la ciudad caen en el vacío ante el maridaje que hay entre la empresa francesa y el mando municipal, sin que exista alguien con el reconocimiento jurídico de poner orden. Además, serviría para investigar las formas en que históricamente se ha hecho la negociación del servicio y ante todo que exista un plan sobre el rescate, conservación y administración del agua que reciben los aguascalentenses.

