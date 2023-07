La Noticia:

La OTAN aceptará a Ucrania, pero sólo cuando los aliados lo decidan y el país cumpla con los requerimientos necesarios… (bbc.com)

Comentario:

En la más reciente reunión de los aliados de la OTAN, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue invitado a participar. Luego de la reunión, Zelensky quedó un tanto desencantado. Por un lado, Ucrania está recibiendo la seguridad de que será miembro de la OTAN. Por el otro, la OTAN no le dijo cuándo ni cómo. ¿Por qué Ucrania no es admitida de inmediato dada su necesidad? ¿Cuándo podría ser admitida, no de palabra, sino de hecho?

Zelensky se quedó penando, igual que en el Son de la Negra. ¿Recordamos la canción? “//Negrita de mis pesares. Ojos de papel volando//A todos diles que sí. Pero no les digas cuándo. Así me dijiste a mí. Por eso vivo penando.” Zelensky hubiera deseado un cronograma y una lista de requerimientos. No los tuvo. ¿Por qué? Tanto Finlandia como Suecia solicitaron ingresar a la OTAN luego de la invasión de Rusia a Ucrania y hoy en día, ambos países ya son parte de la OTAN. ¿Por qué le dan largas a Ucrania?

Básicamente porque Ucrania está en guerra. Si Ucrania fuera ya admitida significaría, según la cláusula de que “un ataque a uno de los aliados es un ataque a todos,” que los 31 miembros de la OTAN deberían atacar a Rusia. No es tan fácil. Sin duda la OTAN tendría mayoría, pero Rusia tiene arsenal atómico. Tiene 6,000 ojivas nucleares con al menos 1,500 listas para accionar. Que se utilice sólo una es un precio muy difícil de pagar. Rusia, ¿las emplearía? Las declaraciones de Dimitri Peskov, secretario de prensa de Vladimir Putin, lo dejan entrever: “La adhesión de Ucrania a la OTAN tendrá efectos muy, muy negativos en la arquitectura de seguridad de Europa.”Aseguró que Kyiv, “como miembro de la OTAN, se convertirá en una amenaza para Rusia, lo que requerirá una respuesta clara y firme”.

Los aliados de la OTAN son, entonces, cautos. En otras palabras, como la negrita: “Dile que sí, pero no le digas cuándo.” Para admitir a Ucrania, la OTAN requiere unanimidad de los 31 miembros y, de momento, algunos dudan. Francia, Gran Bretaña y los países de Europa Oriental favorecen la inclusión a la brevedad. Pero Estados Unidos y Alemania, miembros con mucha voz, están escépticos.

Por lo pronto Zelensky se resignó a que mientras dure el conflicto, no recibirá ejércitos de apoyo de la OTAN. Sí recibirá armamento, pero Ucrania solita deberá derrotar a Rusia. Por su parte, Rusia, sabiendo que al final del conflicto Ucrania puede ingresar a la OTAN, pues lo alargará lo más posible. Una de sus quejas era que no quería que la OTAN llegara a sus puertas.

¿Por qué no una fecha para que Ucrania ingrese a la OTAN? Podrían decirle a Ucrania que seis meses luego de terminar la guerra o algo así. Pero no: “cuando los aliados lo decidan” es dejar las cosas en el aire. Existen otros requerimientos para que la OTAN acepte a miembros, como democracia sólida en el país, operatividad de los recursos militares de la alianza, modernización de las instituciones de defensa y seguridad, entre otros. Sin duda Ucrania los puede cumplir, así que queda todo en manos de la política de los aliados.

La OTAN no la tiene sencilla. Admitir a Ucrania es aceptar la discordia con Rusia. Así que parece que Zelensky seguirá penando.

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

salonsomendez@gmail.com