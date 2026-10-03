CDMX.- La Oreja de Van Gogh regresará a México el próximo verano como parte de su gira Tantas Cosas que Contar, ahora con Amaia Montero nuevamente como vocalista, casi dos décadas después de su salida de la agrupación española.

A través de sus redes sociales, la banda confirmó su regreso al país, al que calificó como su “segunda casa”, después de destacar la respuesta obtenida durante los conciertos que actualmente ofrece en España. El anuncio estuvo acompañado por música de mariachi, aunque todavía no se han dado a conocer las ciudades, fechas ni recintos que formarán parte de la gira mexicana.

La última visita de La Oreja de Van Gogh a México ocurrió en marzo de 2022, cuando presentó el álbum Un Susurro en la Tormenta con Leire Martínez como vocalista. En aquella ocasión realizó conciertos en 13 ciudades, entre ellas Aguascalientes, Monterrey, Tijuana, Ciudad de México y Guadalajara.

La próxima gira tendrá como principal novedad el regreso de Amaia Montero, quien dejó la banda en 2007 para iniciar una carrera como solista. Leire Martínez permaneció durante 17 años como vocalista hasta su salida en octubre de 2024.

Tras varios meses de especulaciones, el retorno de Montero fue confirmado en octubre de 2025. La agrupación mantiene una estrecha relación con el público mexicano gracias a una trayectoria cercana a tres décadas y canciones como “Rosas”, “La Playa”, “Jueves”, “Puedes Contar Conmigo” y “Cuídate”.