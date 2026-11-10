El Poder Judicial del Estado prevé comenzar en abril de 2027 la implementación gradual de la oralidad en materia civil y familiar, sin esperar hasta 2031, nuevo plazo contemplado en un dictamen de reforma aprobado por la Cámara de Diputados para la entrada en vigor general del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José María Ocampo Vázquez, explicó que la reforma que amplía el plazo de implementación hasta 2031 avanza hacia su discusión en el Senado.

Subrayó que la intención es iniciar con los asuntos y juzgados que tengan menor carga de trabajo, para evaluar el funcionamiento del nuevo sistema y atender de manera progresiva las necesidades que implicará su aplicación generalizada.

En materia de infraestructura, explicó que será necesario construir salas familiares y reorganizar los juzgados mixtos de Jesús María, Calvillo, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga, donde actualmente un solo juez atiende asuntos mercantiles, civiles y familiares. También se requerirá fortalecer las plantillas de personal.

Indicó que ya comenzaron las reuniones de coordinación y capacitación para abogados, mientras que esta semana iniciaría la preparación de funcionarios públicos de las dependencias que participan en las audiencias civiles y familiares.

Ocampo Vázquez señaló que en este proceso participan el Poder Judicial, la Defensoría Pública, el DIF Estatal, las áreas de tutela y los abogados, además de los notarios, con quienes ya se instalaron mesas de trabajo para revisar aspectos relacionados con la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Respecto al presupuesto, aseguró que, por ahora, no se contempla solicitar recursos extraordinarios al Congreso del Estado, pues se busca implementar el nuevo modelo de manera gradual y administrar los recursos disponibles.