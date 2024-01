En días pasados, Juan José González González, líder del Comité de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana, dio a conocer que se llevan a cabo una serie de foros y talleres informativos con el fin de profundizar sobre la Nueva Escuela Mexicana. Estos foros son organizados, respectivamente, por el Secretario General de Gobierno; el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado; la Directora General del Instituto de Educación en Aguascalientes; el enlace de la Secretaría de Educación Pública en el Estado; el secretario general de la Sección I del SNTE; y el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia.

Juan José González manifiesta que en Aguascalientes la Nueva Escuela Mexicana está avanzando, aunque no dice, exactamente, en qué está avanzando ni en qué medida es el avance. De acuerdo con el Artículo 11 de la Ley General de Educación, “El Estado, a través de la Nueva Escuela Mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos desarrollar integralmente al educando, reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad”.

Estos propósitos no son nuevos, han estado presentes en el proceso educativo de las últimas décadas; la cuestión es que hoy, simplemente, se pretende etiquetarlos como esenciales para la Nueva Escuela Mexicana. Ahora bien, para el logro de los propósitos mencionados, la actual administración tiene ya cinco años tratando de implantar la Nueva Escuela Mexicana y no se ven, con claridad, los avances. Por el contrario, y hablando acerca de excelencia educativa, las evidencias revelan que hay severos estancamientos y retrocesos. Las recientes pruebas de PISA señalan que los jóvenes, después de terminar la secundaria, apenas obtienen calificaciones de tres y cuatro. Los exámenes de MEJOREDU (Comisión Nacional para el Mejoramiento Continuo de la Educación) de la SEP, a su vez, muestran que los alumnos de educación básica tienen calificaciones de cuatro. En tal virtud, los resultados de las evaluaciones indican que el aprovechamiento escolar es muy bajo en el contexto de la Nueva Escuela Mexicana. Por lo anterior, sea dicho con todo respeto, los foros no son la solución para salir del estancamiento educativo, porque en ellos tan sólo hay discursos para decir muchas cosas, mismas que se quedan allí por la esterilidad. Si la Nueva Escuela Mexicana, en verdad, quiere “excelencia educativa… y el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, entonces se debe poner el mayor interés en el aula, donde el docente está tratando de que los alumnos aprendan los contenidos de los programas de estudio, donde la maestra y el maestro están haciendo lo necesario para desarrollar integralmente a los estudiantes con el fin de que sean ciudadanos responsables, con valores y que puedan llevar una vida digna. Desde luego, no es nada sencillo que los alumnos aprendan todo lo que el maestro desea, porque hay diversos factores que obstaculizan o limitan su proceso de aprendizaje, y más en los tiempos actuales. Se requieren apoyos técnico-pedagógicos en el aula y que este cuente con todos los equipos tecnológicos y materiales didácticos para el desarrollo académico de los estudiantes; así como también es absolutamente necesaria la participación activa de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos y en su desarrollo humano integral.

Según información a través de los medios de Aguascalientes, en un reciente foro realizado sobre la Nueva Escuela Mexicana, Juan José González González en su intervención, tan sólo se dedicó a criticar los esfuerzos educativos que está realizando el Gobierno del Estado. ¿Para eso son los foros?