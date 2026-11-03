El Impuesto Sobre la Nómina (ISN) aumentaría del 2.5 al 3% en 2027, de acuerdo con el proyecto del Paquete Económico estatal, medida que fue rechazada por el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), al considerar que representaría un incremento del 20% en la carga de este impuesto.

El organismo empresarial advirtió que la propuesta añadiría presión a las empresas, en un contexto de mayores costos operativos y exigencias laborales.

En un posicionamiento conjunto, las cámaras, colegios y asociaciones que integran el organismo empresarial señalaron que el incremento encarecería el empleo formal y podría poner en riesgo la viabilidad de las empresas y la conservación de las fuentes de trabajo, especialmente en las micro y pequeñas empresas.

Además, advirtieron que para 2027 las empresas deberán afrontar el aumento previsto al salario mínimo y el inicio de la reducción gradual de la jornada laboral, que pasará de 48 a 46 horas semanales, lo que exigirá ajustes operativos y financieros.

El Consejo Coordinador sostuvo que incluir un incremento al ISN en la Ley de Ingresos del Estado representaría una carga adicional para el sector productivo.

El CCEA señaló que las empresas enfrentan un entorno económico complejo, marcado por el bajo crecimiento, la incertidumbre internacional y los mayores costos operativos, situación que, de acuerdo con el comunicado, ya se refleja en una disminución de los registros patronales, tanto a nivel nacional como en Aguascalientes.

El organismo también alertó que elevar este impuesto restaría competitividad a Aguascalientes frente a otras entidades y podría afectar la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, así como la generación de empleos.

Ante este escenario, el CCEA llamó al Gobierno del Estado y al Congreso local a reconsiderar el aumento y buscar alternativas para fortalecer la recaudación sin imponer mayores cargas fiscales a las empresas establecidas.