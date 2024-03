La Noticia:

Los abogados de Donald Trump están solicitando a una corte de Nueva York posponer una multa de 464 millones de dólares ya que el expresidente se encuentra en una precaria situación financiera que podría derivar en la pérdida de sus más apreciadas propiedades… (bbc.com).

Comentario:

No es cualquier cantidad. Muchos no la vemos en meses… o en la vida. Aunque Donald Trump se encuentra entre los billonarios de FORBES, la cantidad representa el 16% de sus activos y algo que no se puede acarrear en la cartera. ¿Podrá Trumpencarar la situación? ¿Qué puede pasar?

Recordemos que la multa se deriva de un juicio de defraudación ya que Trump había alterado los valores de sus propiedades para pagar menos intereses. El juez encontró a Trump culpable y le asignó la multa millonaria además de mencionar que no veía al defendido arrepentido. Dos hijos de Trump que manejan algunos negocios de su padre también fueron multados, aunque con pocos millones. La fecha límite para pagar la multa se fijó en el 25 de marzo.

Donald Trumpva a apelar la decisión alegando que tiene un trasfondo político, pero la multa la debe depositar para que la apelación pueda proceder. Y Trump no parece tener esa cantidad disponible, aunque haya declarado que posee 400 millones de dólares en activos líquidos de bolsa. Ya conseguir 65 millones de dólares, en chino para la mayoría de los mortales, para el dueño de la Torre Trump en Nueva York y el club de golf Mar-A-Lago en Florida, podría ser factible.

Pero Trump está buscando empresas de fianzas que pongan los 464 millones dejando entrever que quizá no tenga la liquidez en bolsa que dice tener. Pero no ha podido encontrar respuesta en más de 30 empresas, por lo que solicitará que la corte suspenda la multa o la cambie por máximo una de 100 millones de dólares.

El caso es que, si no deposita u obtiene una reducción, el fiscal de Nueva York tomaría posesión de algunas de sus propiedades. Perder la Torre Trump en año de elecciones sería catastrófico para sus aspiraciones. La imagen que siempre ha querido mostrar es la de un ganador, tramposo, pero ganador. Muchos de sus seguidores se sentirían defraudados con un perdedor (loser).

De por sí, el juicio fue un duro golpe para Trump. ¿La gente de Estados Unidos votaríapor un defraudador?Trump buscará vender el caso de que todo es política, pero no está muy claro que los ciudadanos se lo compren. Sin embargo, todo es posible y Trump puede verse de nuevo en la Casa Blanca. Es algo deprimente. Alguien que merece la cárcel por fraudepuede ser el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿En qué mundo vivimos?

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

salonsomendez@gmail.com