En un mundo ideal, y ya comienzo mal –en un mundo ideal yo ni siquiera estaría escribiendo esto–, los dolores de muelas no comienzan el sábado por la noche, ni se vuelven una tortura el domingo al caer la tarde; los dolores de muela te atacan, en ese mundo que no existe, en días hábiles, a horas de oficina, para poder llamar a un dentista que, milagrosamente, te dice que vayas de inmediato a su consultorio para curarte.

Pero resulta que, luego de una noche de domingo interminable y espantosa, y de llamar a cinco, a diez, a veinte dentistas, consigues que la amiga de un primo de una señora a la que conociste, te atienda a las nueve de la noche, gracias a su buena voluntad, pues esas no son horas decentes de estar recibiendo pacientes, por lo que te pones a imaginar que existe ese mundo ideal, irreal, donde ni siquiera existen los dolores de muelas, ni los dentistas, ni los días hábiles, ni las horas de oficina.

Y ya estaba yo a punto de tratar de describir cómo son las horas interminables de la noche del domingo, la mañana del lunes esperando un sitio en la agenda de algún odontólogo competente, la espera de que se llegue la hora de un pinchazo aliviador, todo a manera de disculpa –hasta las once de la noche, saliendo de la farmacia con los analgésicos, los ungüentos y los antibióticos prescritos en la mano, reparé en que no había mandado mi artículo–, cuando me amaneció el 11 de marzo, justo el 20 aniversario de los atentados de Madrid.

Yo me enteré recién clareaba aquí ese día aciago, porque recibí la llamada de una mujer, colega mía en otra vida, que producía un noticiero de la radio y que buscaba mi apoyo para conseguir corresponsales emergentes en tierras ibéricas, que hablaran de los ataques en varias estaciones de trenes de la capital española, y de los que apenas se sabía mucho en nuestro huso horario.

Tenía yo unos cuantos meses haciendo ENTN, un programa de mañana, de 9 a 11, creo, que tenía enlaces diarios con gente de Radio Barcelona, de la Cadena Ser, la más vieja y entiendo que la más grande de las cadenas radiofónicas ibéricas.

Les conseguimos los contactos, aunque fue más tarde, cuando ya emitíamos nosotros en directo, que pudimos hablar con varios periodistas españoles, un especialista en la banda terrorista ETA e, incluso, con un especialista en antiterrorismo de algún cuerpo de seguridad de por allá, todos sosteniendo todavía la versión oficial: que aquella serie de atentados con bomba (Atocha, El Pozo, la calle de Téllez), que dejó 192 muertos, era obra de los terroristas vascos.

El trío de las Azores (Bush, Blair, Aznar), ETA, Al Qaeda, las elecciones generales, las detenciones, el asunto del piso de Leganés (donde sitiaron a los terroristas que se inmolaron y de paso se llevaron la vida de un agente de la policía), todos asuntos me pasaron por la cabeza esta mañana, al ver alguna información sobre los actos conmemorativos, junto con lo que era mi vida hace veinte años: un hijo por cumplir dos años, el inicio de los años de fuego que padecimos aquí, un trabajo para ganarme la vida, un programa de la radio, juventud…

Medito un poco sobre si escribir del dolor de muelas de hace una semana, que es lo que me pasa ahora, o la crónica de aquellos días de hace dos décadas, que no son sino recuerdos de lo que ya no es y no será nunca. Me sale este artículo, que escribo mientras, esto no lo había contado, hace unos cuatro meses que retomé un libro que tenía a medias, que tenía casi cuatro años sin tocar, y del que llevo ya corregidas unas 90 mil palabras, casi 300 páginas, y del que me faltarían otras 50 o 60 mil.

Si voy a perseverar en esto de las palabras, los recuerdos, las ficciones, la memoria y sus engaños, quizá sea tiempo de ir dejando todo lo demás; lo estoy pensando seriamente, pero dado el caso se los haré saber, para que no se queden con el pendiente.

¿De qué trata ese libro? Esa es una buena pregunta, aunque muchas cosas habrán de pasar para que se enteren; eso en el caso de que alguno quiera hacerlo. Por lo pronto, y mientras me decido, por aquí ando –espero que sin tener que volver a padecer otro dolor de muelas.

Abur