Un adolescente de 17 años fue detenido por policías del Mando Coordinado en el fraccionamiento El Mezquital, en Jesús María, luego de que fuera sorprendido conduciendo una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia sobre la calle Yaque cuando detectaron una motocicleta Italika, negra con rojo, que circulaba sin placas. Ante esta situación, marcaron el alto al conductor para efectuar una revisión preventiva.

Como parte de la intervención, los uniformados consultaron los datos de la unidad en Plataforma México, a través del C5i. El sistema confirmó que la motocicleta tenía un reporte de robo vigente.

El conductor fue identificado como P. “N”, de 17 años, quien quedó detenido por su presunta participación en el delito de robo equiparado.

Tanto el adolescente como la motocicleta asegurada fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, autoridad que determinará la situación legal del involucrado.

La unidad permanecerá asegurada hasta que sea entregada a la persona que acredite legalmente su propiedad.