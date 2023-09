CARTELERA

“LA MONJA 2” (“THE NUN II”)

Antes, para que una secuela fuera parida por el útero de plástico hollywoodense, debía tener al menos algún tipo de mérito, siquiera económico, para justificar su presencia en salas. Como la primera cinta de “La Monja”, parte de este vomitivo universo cinematográfico desprendido de la farolera “El Conjuro”, no se consideró exitosa en cualquier rubro, jamás hubo esperanza (por lo menos entre sus despistados fans) de una secuela. Y como prueba de que hay millones para gastar en la Meca del Cine en sancochos intelectualmente deshabitados, aquí está la cinta que nadie pidió, continuación de las andanzas de un horrendo demonio-monja llamado Valak que hace de las suyas en conventos y que tiene por némesis a otra religiosa llamada Irene (Taissa Farmiga, una buena actriz desperdiciando talento) quien, en la primera parte, lucha contra ello (la criatura, proviniendo del inframundo, no tiene un sexo claro a pesar de su afición a usar hábitos) junto a un sacerdote de nombre Burke (Demián Bichir), mandándole al infierno después de una extenuante batalla, no sin antes introducirse en un aliado de Irene, el inocentón Maurice (Jonas Bloquet). Este detalle es el pretexto vil para continuar con un arco narrativo bien débil por su andamiaje argumental chato y raso: Valak regresa, pero ahora en una escuela para niñas en la Francia de la posguerra, donde Maurice, quien labora ahí como milusos, será el conducto para que haga de las suyas. Por otro lado, Irene vive pacíficamente en un convento, pero del Vaticano le llega la misión imposible, si ella acepta, de enfrentar a la Sor satánica. Por supuesto accede, ahora acompañada de una religiosa afroamericana (para darle “color” al asunto) interpretada con harta flojera por Storm Reid. Las dos tramas se conjuntan en el tercer acto y la batalla del bien contra el mal, con todas sus predecibles características, se entabla.

Una historia con estos componentes tiene muchas posibilidades, pues el potencial terrorífico de una monja endemoniada es motivo para un pavor de facto, sobre todo si se le añaden atmósferas siniestras y escenarios lóbregos, y a pesar de que películas filmadas en los 30′, 40’s o 50’s ya pusieron la muestra (desde la Universal hasta la Hammer Films), la compañía que produce estas desgracias -Blumhouse-, el fulano que no tiene empacho en dirigirlas/producirlas -James Wan- y quien ahora se encarga de la dirección -el limitadísimo Michael Chaves- prefieren el deshonroso camino de lo acomodaticio y toda la cinta procede mediante la marca de la casa con tomas largas en espacios semi iluminados mientras extraños ruidos atraen a los curiosos personajes, quienes reciben lo que merecen por no salir corriendo como cualquier ser humano racional. La película no realiza algún esfuerzo argumental por ofrendar propuestas, delimitando sus confines narrativos a los limítrofes de su franquicia, percibiéndose más como eslabón que como pieza única, malogrando una premisa que, repito, debería ser infalible, ya que una monja monstruosa que acecha en las sombras es una noción espeluznante, pero Blumhouse y el director Chaves no salen de la gramática gótica y estereotipos visuales de siempre. “La Monja 2” comete varios pecados, incluyendo el más grave para cualquier película de terror: ser aburrida.

“EL ELEGIDO” (“THE CHOSEN ONE”) – NETFLIX

Jodie (Bobby Luhnow) es un jovencito norteamericano que vive en Santa Rosalía, una pequeña comunidad ubicada en Baja California Sur, a instancias de su madre, Sarah (Dianna Agron), quien al inicio de esta serie para Netflix la vemos huir de algo o alguien que desea localizar a su hijo. El chico en un principio es un púber como cualquiera, cursando la secundaria en una escuela abierta del poblado y con un grupo de amigos que incluye a Hipólito (Jorge Javier Arballo), muchacho ingenioso, leal y recio que los lidera; Tuka (Juanito Anguamea), el más pequeño de ellos, de ascendencia yaqui, con fuertes convicciones sobre la fe tanto católica como de su etnia; Magda (Lilith Curiel), vecina de Jodie que es el corazón de este conjunto de amigos y a la vez interés amoroso de Hipólito pero con ojos para el gringuito; y Wagner (Alberto Pérez-Jácome), chiquillo alharaquiento y bromista que siempre carga con su videocámara. Los motivos del ocultamiento de Jodie comienzan a manifestarse cuando sobrevive a un accidente que involucra un colosal tráiler y posteriormente desarrolla habilidades semejantes a las de Jesucristo, transformando agua en vino y sanando a los discapacitados, lo que al inicio divide la fe del pueblo entre quienes siguen al sacerdote católico del lugar, el padre Ángelo (Patricio Serna Meza), y un pastor presbiteriano de apellido Cruz (Carlos Bardem) empeñado en esparcir la Palabra de Dios a como dé lugar. Todos terminarán por ver sus vidas y destinos transformados por Jodie conforme sus actos milagrosos trascienden y esto le dará al director y adaptador de la serie, Everardo Gouth (se trata de una adaptación del cómic “American Jesus” creado por Mark Millar – “Kick-Ass”, “Kingsman: El Servicio Secreto” – dentro de los confines de su universo, el MillarWorld), la oportunidad para explorar las propiedades emocionales y psicológicas de su cuadro de personajes, mostrando todas sus fallas y aciertos como humanos con un trasfondo teológico donde se expone la fe paroxista, los procesos kerigmáticos llevados a fines últimos y los traumas sociales ante fenómenos desconocidos. Pero lo más interesante es el cuidado cincelado con que estos personajes van cobrando vida gracias a los nóveles pero sólidos actores que los interpretan, mostrando las fallidas relaciones afectivas entre algunos de los chicos con sus padres, un abusador escolar que detesta a Jodie debido a su disfuncional vida familiar, la frustrada relación entre el padre Cruz y su hermano Elvis (Elvis Zamora), un transexual que vende pan y es un gran amigo de Jodie, y un misterioso sujeto de nombre Lemuel (Tenoch Huerta) que le sigue la pista al supuesto mesías mientras reporta sus progresos a una agencia enigmática. Gouth realiza una excelente labor conduciendo todos los aspectos de la narrativa mediante una fotografía con alto sentido de la plástica (aunque a veces abusa de los contrapicados) y el mesurado manejo de sus arcos dramáticos, los cuales nos llevarán a una conclusión que, si bien se ve venir, sigue funcionando. “El Elegido” requiere un salto de fe, pero al hacerlo nos encontramos con un rico e interesante proyecto que aporta elementos que operan dentro de la mexicanidad más honesta, sin folclorismos o abusos del “mexican curious”, mientras discurre una trama fantástica bien ejecutada con excelentes descubrimientos actorales.

