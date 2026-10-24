El acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que establece restricciones a la Modalidad 40, no puede estar por encima de la Ley del Seguro Social vigente, por lo que cualquier modificación legal deberá pasar primero por un proceso legislativo, advirtió Crispín García Viveros, especialista en seguridad social del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes.

El especialista estimó que entre dos y tres millones de personas podrían verse afectadas por esta medida a nivel nacional, de las cuales entre 20 mil y 30 mil corresponderían a Aguascalientes. Explicó que el acuerdo es obligatorio para las autoridades del Instituto, pero no puede modificar por sí mismo los derechos establecidos en la legislación. Por ello, quienes consideren vulnerados sus derechos podrían recurrir a medios de defensa legales ante una eventual negativa de pensión.

Señaló que la disposición genera incertidumbre entre quienes planeaban incrementar su pensión mediante la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, bajo las condiciones de la Ley de 1973. Indicó que quienes ya reciben una pensión no la pierden automáticamente por el acuerdo, mientras que las personas con trámites en curso deben buscar asesoría legal si el IMSS les niega el reconocimiento de sus derechos. Aclaró que los trabajadores que apenas tenían previsto iniciar su trámite deberán sujetarse a las nuevas disposiciones establecidas. Asimismo, García Viveros consideró necesario distinguir entre quienes incurrieron en prácticas irregulares, como la simulación de relaciones laborales, y aquellos que utilizaron legalmente este mecanismo para mejorar su retiro.

Por su parte, Juan Carlos Villalobos Díaz, presidente de la Comisión Regional de Organismos de Seguridad Social, señaló que aún existen dudas sobre la aplicación de las nuevas disposiciones a quienes realizan aportaciones voluntarias, particularmente respecto a la conclusión de sus contratos y el salario considerado para calcular la pensión.

Finalmente, ambos especialistas recomendaron revisar las semanas cotizadas y los antecedentes laborales, además de buscar orientación profesional antes de tomar decisiones sobre las aportaciones para el retiro.