La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le aplica a los contribuyentes una severidad inclemente, por lo que si se pasan de la fecha en que deben presentar su declaración son multados, pero al mismo tiempo les exige que para hacer dicha declaración sea mediante una cita, sin embargo conseguirla se ha vuelto una acto rayando en lo absurdo, debido a que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) tarda en atender la solicitud, lo que lleva a que se provoque el retraso que la dependencia atribuye al ciudadano.

Por razones desconocidas la oficina hacendaria no atiende una de sus obligaciones primordiales, como es la de ofrecer un buen servicio, lo que provoca que los interesados vivan momentos estresantes al no estar en sus manos la solución. Dependen del ánimo de los empleados para alcanzar ese objetivo, por lo que las idas y venires son comunes en las oficinas, situación que también se da en las constantes llamadas telefónicas para saber si ya fue agendada la solicitud.

El ex presidente del Colegio de Contadores de Aguascalientes, José Alfredo Franco Hernández, denunció por enésima ocasión que continúan sin solución los problemas de las citas para llevar a cabo los trámites ante el SAT, pese que en el portal se creó la Fila Virtual, lo que en los hechos no tiene ningún efecto. Se han tenido algunos avances, como es la aceptación de la dependencia que se estaban vendiendo las citas luego de las denuncias que hicieron varios organismos, entre ellos el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), lo que llevó a que la autoridad aplicara una plataforma para su manejo, sin embargo no funciona al 100%, además que se percibe que con la plataforma el propósito del SAT es crear más candados para generar que se den citas de manera incorrecta.

Hasta hace unos días no se había implementado una herramienta “donde tú ingreses a la página a buscar una cita y si ésta no está, te apuntas en algo que llaman ellos como una fila en espera, lo que retrasa cumplir con el procedimiento”, que de ninguna manera es atribuible al solicitante pero Hacienda le exige que cumpla sus obligaciones.

El especialista sostuvo que siguen espaciadas las citas que por su naturaleza deberían de ser rápidas, principalmente las que tienen que ver con dos trámites, uno de ellos es el alta al Registro Federal de Causantes (RFC) y que usualmente no se da y la otra se refiere a la baja del mismo RFC para la cancelación de empresas, que tampoco se entrega.

Franco Hernández plantea que al mismo tiempo que se entreguen las citas por esa vía, el SAT debe trabajar la inteligencia artificial, para que se empiece a detectar que en una fila de espera hay un número de personas que pretenden cancelar el RFC, pero no hay citas, por lo que tienen que esperar hasta alcanzar ese propósito.

Asimismo, mencionó que esta nueva forma de trabajar del Sistema de Administración Tributaria tiene que ver con que es más inquisitivo, principalmente por las condiciones en que quedó la reforma fiscal 2022, puesto que cada vez tiene más elementos para oprimir al ciudadano, principalmente cuando pretende cerrar una empresa, que podrá tener todo listo para dar ese paso y sólo le falta la cita para cumplirlo de manera presencial, lo que una vez logrado “te revisan como si fueras un vendedor de facturas y esto es muy triste, no debería ser tan inquisitivo y revisor, más bien debería ser más orientador”.

Pues vaya situación la de los cooperantes, que hasta para cumplir con sus obligaciones encuentran trabas, cuando debería de ser lo contrario, puesto que son los que sostienen el aparato gubernamental.

CONTRAPOSICIÓN

Entre las entidades federativas, Aguascalientes es de las que registra mayor progreso y al mismo tiempo es de las que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB), mientras que nivel nacional los índices de pobreza se han disparado considerablemente en los últimos tres años, por lo que el próximo presidente de la República deberá dedicar su sexenio a tratar de reparar las condiciones en que lo deja el actual.

En los anteriores términos se refirió el ex gobernador Otto Granados Roldán al hacer un análisis resumido de la situación estatal y del país, que desde su perspectiva de analista y que ha estado en las entrañas del poder le permite tener una visión más amplia de lo que han sido, son y pueden ser las condiciones locales y generales.

De la entrevista que sostuvo con reporteras de El Heraldo, el ex secretario de Educación Pública señaló que Aguascalientes registra cambios sustanciales y con tasas de crecimiento sostenido por más de 30 años, de 4 y 5%, mientras que a nivel de país ha sido de 2.2% en promedio, sin embargo también enfrenta situaciones en las que debe trabajar, como el tema del agua que en las últimas 10 campañas para presidentes municipales ha sido bandera política, sin que esto represente un seguimiento, por lo que al ser el más importante debe atenderse con la celeridad y el profesionalismo que demandan las circunstancias, “no le hemos dedicado tiempo suficiente a estudiarlo, a discutirlo, a pensar un poco en el modelo sostenible para los próximos 30 o 40 o 50 años, se ha quedado como tema de campaña”.

En lo que se refiere a la cuestión de seguridad, el dos veces embajador de México en la República de Chile consideró que es un problema nacional, en el cual “algunos calculan que un 30 o 40% del territorio nacional ya en ese Gobierno Federal está prácticamente capturado por la delincuencia organizada, es un fenómeno que hace 23 o 25 años no teníamos”.

Un tercer asunto que atrae es el económico, en el que Aguascalientes debe trabajar con una visión de 30 a 40 años, teniéndose en cuenta que su economía “está basada fuertemente en el sector manufacturero y dentro de él principalmente en el clúster automotriz y sector comercial y de servicios”, lo que representa el 95% de la economía del estado, por lo que “hay que pensar la manera más acelerada en cómo vamos a transitar más hacia una economía del conocimiento, una economía que produzca bienes y servicios, con mayor valor agregado”.

En este sentido, señaló que en materia educativa México está en peligro de tener una generación perdida, rezago que podría convertirse en una verdadera tragedia o pesadilla “si no se hace lo necesario de manera rápida, porque las pérdidas de aprendizaje impactarán también en el ámbito económico de las familias.

“Habrá que convocarse en los siguientes años a generar un diálogo nacional para acceder a un mejor modelo educativo, y seguramente recogerán muchas de las propuestas de la reforma educativa del sexenio pasado”.

Granados Roldán, actual presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Cultura y la Ciencia, estableció que en estos momentos, como consecuencia de la pandemia, la polarización política y el estancamiento económico, el actual Gobierno Federal no atiende el desafío educativo, y esto se aplica en otros países, en que el gasto educativo se ha reducido entre 33% y 60%.

Finalmente, adelantó que está escribiendo un libro que será una autobiografía, en el que aparecerán sus memorias, particularmente el período en que gobernó Aguascalientes, de 1992 a 1998, documento que estará dirigido, básicamente, a los jóvenes “que les guste o puedan interesarse por la política”.

PREFERIBLE EDUCAR

Uno de los mayores retos que tienen las autoridades estatales y municipales es llevar a cabo un programa intenso de educación vial dirigido a los motociclistas, ante el incremento de accidentes en que se ven involucrados, muchos de ellos con resultados fatales. Que no se les vea sólo para ser multados, sino que por encima de la cuestión pecuniaria se observe la preservación de su integridad física. De acuerdo con cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al terminar 2018 Aguascalientes tenía un padrón de 69 mil 242 motos, que representa el 11% del total de vehículos registrados. Al ser este tipo de unidades tan frágiles son al mismo tiempo de altísimo riesgo para sus tripulantes, por lo que el motociclismo social debe ser considerado una actividad peligrosa y la única manera de reducir los accidentes es enseñarles a respetar las reglas de tránsito, para ello se requiere de un gran esfuerzo de los gobiernos y que deben ver como una inversión, buscando ante todo reducir los incidentes, con lo que podrán decir que han cumplido con este sector de la población, que en su mayoría son adolescentes y jóvenes.