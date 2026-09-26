Francisco “N” permanecerá en prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en su variante de venta.

El caso se originó el pasado 8 de septiembre, cuando policías municipales de Calvillo lo detuvieron en flagrancia en las inmediaciones de la carretera federal 70.

Durante la intervención, los uniformados localizaron un envoltorio de plástico negro que contenía una sustancia granulada, por lo que el indicio fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Un perito químico forense del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica analizó posteriormente el contenido y determinó que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto de 26 mil 58.9 miligramos.

Con los datos recabados en la carpeta de investigación, el Ministerio Público llevó a Francisco “N” ante el Juez de Control, quien determinó vincularlo a proceso al considerar que existen elementos sobre su probable participación en el delito.

El juzgador impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

Puedo ajustar el enfoque hacia una nota roja todavía más directa o darle mayor peso al dato de los 26 mil 58.9 miligramos de metanfetamina.