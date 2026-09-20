En punto de las 7:19 horas, momento en que el histórico terremoto de 1985 transformó la memoria nacional, el Gobierno del Estado inició en la Plaza de la Patria el acto protocolario por el Día Nacional de Protección Civil y la conmemoración de los sismos de 1985, 2017 y 2022.

Al presidir la ceremonia cívica y los honores a la Bandera, el secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López, enfatizó que esta fecha obliga a honrar la memoria de las víctimas, así como a consolidar la cultura de la prevención y la coordinación entre las instituciones para proteger la vida humana.

En su mensaje, el titular de la Segob afirmó que, para la administración estatal, respaldar a los cuerpos de rescate constituye una prioridad permanente. En ese sentido, reiteró el compromiso institucional de fortalecer la capacitación, el equipamiento y la coordinación operativa de los elementos de Protección Civil, cuerpos de bomberos, paramédicos y brigadistas voluntarios de la entidad.

Ante representantes de los distintos órdenes de gobierno, el funcionario recordó que las tragedias derivadas de los movimientos telúricos dieron origen a la solidaridad organizada y a la creación del Sistema Nacional de Protección Civil en 1986. Asimismo, sostuvo que las emergencias no avisan, por lo que la prevención debe construirse diariamente desde los hogares, las escuelas, los centros de trabajo y las dependencias públicas.

Finalmente, Arámbula López hizo un llamado a las familias aguascalentenses a sumarse activamente a los simulacros y a diseñar planes familiares de protección civil, al señalar que la prevención es la vía más efectiva para resguardar la integridad física. Agregó que los simulacros son herramientas indispensables para evaluar las rutas de evacuación y corregir fallas operativas.