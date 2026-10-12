Los médicos internos pueden recibir ingresos de apenas mil 600 a mil 800 pesos mensuales, pese a las actividades y guardias que realizan durante su formación, mientras que quienes cursan una especialidad reciben becas en lugar de salarios, señaló Francisco Márquez Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes.

El dirigente médico cuestionó las condiciones económicas que enfrentan los profesionales de la salud durante su preparación y al incorporarse al mercado laboral, al considerar que la remuneración no siempre corresponde al tiempo de formación, las responsabilidades y el trabajo que desempeñan. Explicó que la preparación de un médico requiere al menos siete años para concluir la licenciatura, incluidos los periodos de internado y servicio social. Si el profesional decide cursar una especialidad, el proceso puede extenderse hasta 12 o 14 años.

Consideró que estas condiciones deben formar parte de la discusión sobre la dignificación de la profesión médica, particularmente por las exigencias académicas y laborales que deben cumplir quienes se preparan para brindar atención a la población. Advirtió que algunos médicos necesitan trabajar en dos o incluso tres instituciones para reunir ingresos suficientes para su manutención, situación que refleja las dificultades económicas que enfrenta parte del personal sanitario.

Otro de los problemas es la concentración de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud en las grandes ciudades, lo que puede generar una saturación en determinados mercados laborales, mientras que otras regiones mantienen necesidades de atención. Señaló que la disponibilidad de profesionales no garantiza por sí misma una cobertura equilibrada de los servicios médicos, pues también se requiere que existan plazas y condiciones laborales adecuadas para su incorporación.