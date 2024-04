Confía el dirigente de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González, en que la mayoría de las empresas en la entidad cumplirá con el pago de utilidades relativas a la productividad del año pasado y en aquellas que no puedan, buscarán que se pague una compensación mínima.

El representante de la CTM en la entidad destacó la diversidad de situaciones que enfrentan los trabajadores cetemistas en relación con este tema. Explicó que mientras algunos experimentan altibajos debido a circunstancias económicas de las empresas que impiden la obtención de utilidades, otros se encuentran en negociaciones con las compañías en busca de gratificaciones o bonificaciones alternativas. Asimismo, hizo hincapié en la responsabilidad de los empresarios en cumplir con lo establecido en las cláusulas de garantía, que aseguran una compensación mínima en caso de falta de utilidades.

En cuanto al proceso de pago, González González informó que a la fecha se tiene un avance del 30% en el pago de utilidades y reveló que algunas empresas ya han fijado las listas de trabajadores y montos a recibir, facilitando la verificación de los datos por parte de los empleados. Además, expresó su preocupación por posibles retrasos en el pago, particularmente aquellos motivados por decisiones paternalistas de algunas compañías que optan por retener los fondos para evitar gastos excesivos durante festividades locales, como la Feria San Marcos.

Asimismo, señaló que las negociaciones aún están en curso y que se espera tener un panorama más claro en los primeros días de mayo. No obstante, enfatizó la importancia de que los pagos se realicen a tiempo, especialmente considerando la proximidad del Día de las Madres.

Finalmente, en relación con los límites establecidos para el pago de la PTU, recordó que la ley estipula un tope máximo de 90 días de salario, aunque lamentó que no todas las empresas respeten esta restricción.