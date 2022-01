Antonio Baranda Agencia Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aun con la nueva ola de Covid-19, el crecimiento de la economía continuará y no habrá pérdida de muchos empleos, pues la mayoría de los empresarios se porta bien.

En su conferencia de prensa matutina, el Mandatario comentó que hay afectaciones ante esta ola de contagios en ciertos sectores, como el restaurantero, pero la situación será transitoria.

«No va durar», dijo, «no veo que se presente la misma situación de la variante Delta, que sí hubo muchos despidos, no va suceder eso, no está sucediendo, lo que padecimos en diciembre y no fue por el Covid es lo que siempre hacen algunas empresas de despedir a los trabajadores para que no se les pague aguinaldos u otras prestaciones, distinto totalmente a los del Covid».

López Obrador aseguró que hay una recuperación económica paulatina y una pérdida de empleos del orden de los 40 mil.

«Espero que ya cerremos el mes sin pérdida de empleos. Es parte de la inercia de diciembre, pero ya empieza, va empezar la recuperación, ya se empieza a notar y yo espero que para finales de enero no haya perdida de empleos (…)», expuso.

«No creo que haya muchos despidos, afortunadamente. Y la mayoría de los empresarios se portan bien, no son desalmados que empiezan a sentir que no van a vender y corren de inmediato a los trabajadores, son pocos los que actúan de esa manera y no creo que en esta nueva ola suceda porque está creciendo la economía y se requiere a los trabajadores, esa es mi apreciación».

