La maldad le sienta bien

Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Marlene Favela celebra 27 años de trayectoria televisiva y, a los 50 años, consolida una faceta distinta a la de heroína que marcó parte de su carrera. Tras protagonizar éxitos como Gata Salvaje, Contra Viento y Marea y El Zorro: La Espada y La Rosa, la actriz duranguense disfruta interpretar villanas, papeles que considera divertidos y atractivos.

Encarna a Dalila Mondragón en El Renacer de Luna, telenovela transmitida de lunes a viernes por Las Estrellas. Describe al personaje como una mujer compleja, marcada por el rechazo de quienes debían amarla, cuya construcción realizó junto con directores y productores.

Favela debutó en 1999 con Por Tu Amor y suma 28 telenovelas. Aunque su imagen quedó asociada durante años con mujeres dulces y bondadosas, ha interpretado cinco antagonistas, entre ellas las de El Rostro de la Venganza, Pasión y Poder, El Amor Invencible y Me Atrevo a Amarte.

La actriz asegura que elige sus proyectos guiada por el corazón y rechaza aquellas historias que no la convencen. Cuando acepta un papel, se entrega por completo, consciente de que las villanas suelen generar menor identificación que las heroínas. En lo personal, afirma atravesar una etapa plena como madre de Bella, de ocho años.